Ricciardo'dan Villeneuve'e yanıt: "Saçma sapan konuşuyor, kafasını bir yerlere vurmuş olmalı"

Villeneuve Montreal'de Sky'a verdiği demeçte Ricciardo'nun neden hâlâ F1'de olduğuna anlam veremediğini söylemişti.

Kanadalı pilot, "Ricciardo neden hâlâ F1'de? Son beş yıldır aynı şeyleri duyuyoruz; 'Aracı onun için daha iyi hale getirmeliyiz, onu geliştirmeliyiz'. Fakat hayır, burası Formula 1."

"Belki bu çabayı birden fazla şampiyonluk kazanan Lewis Hamilton için gösterirsiniz. Başarılı olamayan bir sürücü için bu çabayı göstermezsiniz."

"Eğer beceremiyorsanız, evinize gitmelisiniz. Sizin yerinizi alacak birisi muhakkak çıkacaktır." dedi.

Ancak Ricciardo, Kanada Grand Prix'si sıralama turlarında beşinci olarak Villeneuve'e mükemmel bir yanıt verdi.

Villeneuve'ün yorumları sorulduğunda Ricciardo şunları söyledi: "Saçma sapan konuştuğunu duydum ama her zaman öyle yapıyor. Sanırım kafasını birkaç kez bir yerlere vurdu.

"Buz hokeyi falan mı oynuyor bilmiyorum fakat onunla muhatap olmayacağım. Tüm bu insanlar s*ktir olup gitsinler."

"Daha fazlasını söylemek istiyorum ama tüm bunları geride bırakacağız."

Ricciardo, bu hafta sonu araç içerisinde kendisini çok daha rahat hissettiğini ve bunun da sonuçlara yansıdığını vurguladı.

Ricciardo, "Bu yıl doğru formu bulmak benim için biraz daha zor oldu."

"10 yıl öncesine bakarsam, o zaman her şey zahmetsizce ilerliyordu. Monako'dan sonra oturup bazı şeyleri anlamaya çalıştım. Bunu yaparken de yarış becerilerimi analiz etmenin ötesine geçtim."

“Eskiden pistte geliştirebileceğim şeylere bakardım."

"Yani 'Şurada daha geç fren yapabilirim ya da burada şunu yapabilirim' gibi düşünürdüm ama artık performansımı etkileyen diğer şeylere de bakmaya başladım."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Mesela bir yarış hafta sonuna enerjik mi yoksa enerjisiz mi geliyorum? Biraz kendi kendime terapi yaptım ve pist dışında yanlış yapıyor olabileceğim şeylere baktım"

"Belki de etrafımdaki insanlarla çok fazla zaman ve enerji harcıyorum.... Haliyle yarış gününe geldiğimde biraz daha az enerjik oluyorum. Aslında ne yapabileceğimi biliyorum ve sadece bunu daha sık yaptığımdan emin olmam gerekiyor." dedi.

Ricciardo, neyin işe yaramadığı konusunda dürüst olmanın hem kendisi hem de takım için önemli olduğunu söyledi.

"Monako gibi sevdiğim bir pistte iyi performans gösteremediğim için duygusal olarak biraz çöktüğüm bir hafta sonu oldu. Etrafımdaki herkesle, takımla, mühendislerle, yakın çevremle 'çocuklar, her şey ortada, beni yapıcı olarak eleştirin. Sizce nereyi geliştirebilirim? Nerede bir şeyler kaybettiğimi hissediyorsunuz?' diye konuştuk."

"Bunların çoğu hafta sonu boyunca enerji yönetimiyle ilgiliydi, yani araçta ne yaptığımın önemi bile yoktu."

"Sadece araca bindiğimde kendimi hazır hissetmemi sağlayan şeylerdi. Bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak istiyordum ve aklımda olan şeyleri oradan atmak istiyordum."

“Bu hafta sonuna kesinlikle biraz daha hafiflemiş, aç, mutlu ve 's*ktir git demeye hazır hissederek girdim.”