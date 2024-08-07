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Formula 1 Belçika GP

Ricciardo’dan Villeneuve’e: "Bir pilot hakkında asla kötü konuşmam"

Kanada Grand Prix’sinde Jacques Villeneuve tarafından ağır eleştirilere maruz kalan Daniel Ricciardo, başka bir pilot hakkında asla kötü konuşmayacağını belirtti.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Bu sezon bazı yarışlarda istediği performansı gösteremeyen Daniel Ricciardo, Miami yarış hafta sonunda Sprint'te aldığı dördüncülüğün dışında puan toplayamamıştı.

1997 Dünya Şampiyonu Jacques Villeneuve, Sky Sports’a yaptığı açıklamalarda Ricciardo’nun hala neden Formula 1'de olduğunu sorgulayarak, "Son dört beş yıldır aynı şeyi duyuyoruz: Aracı onun için daha iyi hale getirmeliyiz. Üzgünüm, bu durum beş yıldır böyle." dedi.

Bu eleştirinin ardından Daniel Ricciardo, Kanada Grand Prix'sini 8. sırada tamamladı ve ilk pazar günü puanlarını almayı başardı.

Ancak bu performans  Villeneuve'ü yine de tatmin etmemişti. 

Ayrıca Ricciardo'nun eleştirilere verdiği tepkisini de eleştiren 1997 Dünya Şampiyonu, "Beklentileri karşılayamadı ve istikrarlı değil, yeterince iyi sonuçlar alamadığını biliyor," diye ekledi.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Konu ile ilgili Daniel Ricciardo, Mirror Sport’a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Montreal'de Jacques bazı şeyler söylüyordu ve omzumda bir yük oluşturdu. İçimden dedim ki 'Tamam, beni test etmek istiyorsanız, görelim bakalım' ve bence performansımla iyi bir yanıt verdim."

“Normalde bu tür şeyleri okumam ama söylenenlere hazırlıklı olmanız için takım sizi yine de bilgilendirir."

"Bu eleştiriler beni harekete geçiriyor… Jacques, bu sporu bilen bir Dünya Şampiyonu.”

"Ben de pilotlar hakkında yorum yapabilirim ve 'Evet, zor bir dönem geçirdi' diyebilirim ama asla birisi hakkında kötü konuşmam çünkü yaşadıklarını anlayabiliyorum. Kimse bu işi yapamaz, bu çok zor bir spor."

"Eleştiriler hakkında daha çok hayal kırıklığına uğrasam da, 'Eğer bazı insanlar böyle düşünüyorsa, onlara hâlâ burada olduğumu hatırlatmanın zamanı geldi' diye düşündüm."

"Sadece düşündüm ki, 'Kızma, motive ol'"

"Birkaç kötü yarış geçirmiştim ve sonra Kanada’da çoğu şey tehlikeye girmişti. Koltuğumu kaybedebileceğim konuşuluyordu ve kendime dedim ki, 'Tamam, bu sezon şimdiye kadar yaptığım hiçbir şey istediğim gibi gitmedi, bazı şeyleri değiştirmem gerekiyor.'"

"Kanada kesinlikle büyük bir dönüm noktasıydı." 

Daniel Ricciardo, bu sezon iki Grand Prix’de daha ilk 10’da yer alarak 12 puana ulaştı ve yaz arasından sonra VCARB'daki koltuğunda sezona devam edeceği doğrulandı.

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