Ricciardo'dan Mercedes spekülasyonlarına yanıt: "O kadar ileriyi düşünmüyorum"
Mercedes'in boşalan koltuğu için adı geçen pilotlardan biri olan Daniel Ricciardo, henüz o kadar ilerisini düşünmediğini ve şu ana odaklanmak istediğini belirtti.
Daniel Ricciardo, Racing Bulls
Red Bull Content Pool
Lewis Hamilton'ın sürpriz bir şekilde Ferrari'ye gitmesi Mercedes'i 2025 kadrosunda doldurması gereken bir boşlukla baş başa bıraktı ve yerine kimin geçeceği konusunda spekülasyonlar başladı.
Mercedes'in bunu çözmek için bir yılı olsa da, Ricciardo da dahil olmak üzere neredeyse her pilotun şu anda koltukla ilişkilendiriliyor.
Ricciardo 14. F1 sezonuna giriyor ancak kendisi, bu yılın sonunda sözleşmesi sona erecek olan bir dizi pilottan biri. Red Bull'da kalması çok daha olası görünse de Ricciardo boşalan Gümüş Oklar koltuğuyla ilgili görüşünü belirtti.
Avustralyalı pilot RB'nin lansmanı sırasında, "Kesinlikle o kadar ileriyi düşünmüyorum."
"Kariyerimin bu bölümünde, ileriye bakmak biraz sona bir yıl daha yaklaşmak gibi geliyor. Bu yüzden şimdi orada olmak ve adım adım ilerlemek benim için daha önemli."
"Mercedes'in acelesi olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden herkesi, sürücü piyasasını, her şeyi değerlendirecekler. Bence bu onlar için iyi bir pozisyon."
George Russell, Mercedes W13, Daniel Ricciardo, McLaren
Fotoğraf: Erik Junius
"Bir yanım tüm bu çılgınlıklara dahil olmamaktan mutlu, özellikle de sezonun bu kadar başındayken. Yani 'aptal sezon' bensiz de geçse, bu noktada benim için sorun yok!" dedi.
Ricciardo'nun gözü, Sergio Perez'in de anlaşmasının son yılına girmesiyle Red Bull'un en üst koltuğunda. Bunu başarmak için öncelikle ikinci takımda iyi bir performans göstermesi gerekiyor.
"Yüksekleri hedeflemelisiniz ama bu kadar uzun süredir bu sporun içinde olduğunuz için gerçekçi olmak istiyorsunuz çünkü sonunda hayal kırıklığına uğramak istemiyorsunuz."
"İlk beş bizim için bir hedef olmalı ve eğer bu pozisyona ulaşırsak, belki bazı podyumlar da elde edebiliriz. Elbette kazanmak istiyoruz ve bence geçen yıl adımlar attık, birkaç adım daha atabiliriz."
"Sezonun ilk yarısında ilk beşe girmemizin muhtemel olduğunu düşünmek isterim."
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