Formula 1 Amerika GP

Ricciardo’dan Antonelli’ye tavsiye: "Cahillik bir süper güçtür"

Bu hafta sonu Meksika'da şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Antonelli’ye seslenen Daniel Ricciardo, zamanla omuzlarındaki yükün artabileceğini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 28 Eki 2026 16:10

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Meksika’da yarışı ilk dokuz sırada tamamlaması halinde Formula 1 tarihinin en genç dünya şampiyonu unvanını ele geçirecek olan Kimi Antonelli, kırılması güç bir rekorun eşiğinde. Mercedes koltuğunda sergilediği performansla sezon boyunca favori konumunu sürdüren Antonelli'ye tecrübeli pilot Daniel Ricciardo’dan önemli tavsiyeler geldi.

2014 yılında Red Bull’a ilk geçtiğinde dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel’i geride bırakarak yakaladığı sürpriz başarıyı hatırlatan Ricciardo, F1 dünyasının zamanla her pilotun üzerine baskı yüklediğini belirtti.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

F1’in resmi Beyond the Grid podcast kanalında konuşan Ricciardo, genç olmanın getirdiği zihinsel rahatlığı ve Antonelli’nin mevcut durumunu şu sözlerle değerlendirdi: "Geçen gün bir arkadaşım bana Kimi Antonelli’yi sordu, ben de 'Cahillik bir süper güçtür' dedim.”

“Ona kesinlikle kötülük olsun diye söylemiyorum; genç olmak, henüz tam anlamıyla dünyayla ve bu spordaki yoğunlukla yüzleşmemiş olmak, bunları bilmemek büyük bir güçtür.”

“Red Bull’daki ilk yılımı hatırlıyorum. Henüz toydum, gençtim, hiçbir şeyi dert etmiyordum ve her şey çok kolay geliyordu. 'Vay canına, kazanıyorum, harika; en iyisi benim, kazanmaya devam edeceğim' diye düşünüyordum.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

“Kendimi onunla kıyaslamak için söylemiyorum ama bu sporun çok acımasız olabildiği durumlarda gençliğin getirdiği o zihinsel rahatlık büyük bir güçtür. Ancak yıllar geçtikçe ister istemez omzunuzda baskının oluşturduğu yükler birikmeye başlar.”

“Şu anda Antonelli çok güzel bir noktada duruyor. İnanılmaz yetenekli, çok hızlı ve henüz kafasında taşıdığı hiçbir duygusal yük ya da baskı yok. Bu yüzden sadece çıkıp yarışma kafasında ve zihnini kurcalayan başka hiçbir şey yok."

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- Motorsport.com Ekibi

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