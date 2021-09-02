Ricciardo, Zandvoort'ta "iyi puanlar" almayı hedefliyor

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, ıslak zeminde gerçekleştirilen Belçika GP sıralama turlarında dördüncü olmuş ve pazar günü yarışın başlayamamasıyla beraber pozisyonunu korumuştu.

Bu hafta sonu Hollanda GP yapılacak ve Ricciardo pozitif ivmeyi korumak istiyor.

Zandvoort öncesi konuşan Ricciardo, "Geçen hafta sonu 200. GP'mi bu şekilde kutlamayı beklememiştim ve taraftarların düzgün bir yarış görememeleri gerçekten üzücüydü."

"Neyse ki F1'de böyle şeyler çok sık olmuyor ve bu hafta sonu Zandvoort'ta mücadeleye geri dönüyoruz. Oraya gitmeyeli uzun zaman oldu ve gerçekten geri dönmek için çok sabırsızlanıyorum."

"Oradaki taraftarlar çok coşkulu ve bana karşı çok fazla destek var. Umarım Spa'da sıralama turlarından yakaladığımız olumlu ivmeyi ileriye taşıyabilir ve bu hafta sonu iyi puanlar alabiliriz." dedi.

Geçen hafta sonu pole pozisyonu alacak hızda olmasına rağmen kaza yapan Lando Norris de bu hafta sonu iyi bir sonuç hedefliyor.

Norris, "Belçika'da hayal kırıklığı yaratan bir hafta sonundan sonra, bu hafta sonu piste geri dönmeyi ve taraftarlar için daha fazla mücadele sunmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Zandvoort keyifli bir pist. Daha önce, 2017'de Formula 3'te yarışıp orada kazanmayı başarmıştım. O zamandan beri pist, yarışın gidişatını değiştirebilecek yeni bir oval virajla beraber biraz değişti."

"Aslında bu hafta simülatörde pisti denemek için İngiltere'ye gittim. Bu sayede Cuma günü piste çıktığımız zaman sürüş yapmak için hazır olacağız." dedi.

McLaren, Zandvoort öncesinde şampiyonayı Ferrari'nin önünde üçüncü sırada götürüyor.

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images