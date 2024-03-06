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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Ricciardo: "Yuki ile aramızdaki buzları erittik"

VCARB pilotları Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo, Bahreyn GP'nin son bölümünde aralarında bir gerginlik yaşamışlardı, Ricciardo yarıştan sonra oturup konuştuklarını ve buzları erittiklerini söyledi.

Burak Yasul
Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Takımı, Daniel Ricciardo ile birlikte, Visa Cash App RB F1 Takımı

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Takımı, Daniel Ricciardo ile birlikte, Visa Cash App RB F1 Takımı

Andy Hone / Motorsport Images

Geçtiğimiz hafta 2024 sezonunun açılış yarışında yeni ismiyle VCARB pilotları yarışın son bölümünde kendi aralarında bir gerginlik yaşadı.

Yuki Tsunoda'ya, Kevin Magnussen'i kovalarken Ricciardo'ya yer vermesi gerektiği söylendi. Takım Ricciardo'nun taze lastiklerle Magnussen'i geçebileceğini düşündüğü için bu şekilde bir takım emri uygulanmasını istedi.

Ancak Ricciardo, Magnussen'i kalan bölümde geçemedi. Ricciardo yarışı 13. tamamlarken takım arkadaşı Tsunoda ise 14. oldu. 

Tsunoda telsizden takım emri kendisine bildirildiğinde çok sinirlenmişti. Ayrıca Tsunoda yarış bittikten sonra pite dönerken Ricciardo'ya temas etmekten son anda kurtuldu.

Suudi Arabistan GP öncesi geçtiğimiz hafta takım arkadaşıyla yaşadığı bu durum sorulan Ricciardo, "Yarışın sonunda bazı hayal kırıklıkları yaşıyorsunuz."

"Ayrıca yorgun oluyorsunuz. Bu yüzden karakterinizin biraz dışında bazı şeyler yapabilirsiniz. Bunları da hesaba katmaya çalışıyorum."

"Yarıştan sonra konuşmamız önemliydi. Teknik brifingimizin ardından özel bir brifing yaptık ve aramızdaki buzları erittik."

"Bu Yuki ve benim için önemliydi ama aynı zamanda takımın da şunu bilmesi gerekiyordu: Tamam, ilerleyen dönemde sorun yaşamayacağız."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bence yapmamız gereken şey gerçekten buydu ama aynı zamanda o odadan çıkmamıza ve 'tamam, bitti' dememize de yardımcı oldu. Şimdi ise Suudi Arabistan'dayız." dedi.

Tsunoda ve Ricciardo, Max Verstappen'in yanındaki koltuk için ismi geçen adaylardan ikisi. Red Bull, ikinci koltuğun kime gideceğinin Perez'in performansına bağlı olduğunu daha önce açıklamıştı.

Ama bu ikili bu sezon kendilerini kanıtlayarak ana takımdaki koltuğu kapmak istiyor. Bugün basın toplantısında, Tsunoda ile koltuk için verdikleri mücadelede bu tarz gerginliklerin olabileceği ama ileri de Tsunoda'ya güvenip güveemeyeceği sorulduğunda Ricciardo, " Birbirimize güvenmeye mecburuz."

"Eğer her şeyi oluruna bırakırsak, bu tarz sorularla tekrar tekrar karşılaşabiliriz."

"Yarıştan sonra kaskımızı çıkardık, bir odada oturduk ve birlikte çok açık bir şekilde konuştuk. Yani, ileriye dönük olarak aramızda bir güven var." dedi.

Ricciardo, takımda çok fazla yeni isim olduğu için bu tarz sorunların yaşanabileceğini de söyledi.

Ricciardo, "Bilirsiniz yarışlarda böyle şeyler olur. Pit duvarında ve her yerde yeni insanlar var. Yani birinci yarışta da olabilecek bir şeydi. Bu yüzden bunu da hesaba katmak istedim. Henüz mükemmel değiliz. Evet, bence tüm bu küçük şeyler bizi buraya getirdi ve... Sorun yok." dedi.

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