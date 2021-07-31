Ricciardo: “Yeterince iyi bir tur atamadım”

Ricciardo, geçtiğimiz Britanya Grand Prix’sinde güçlü bir hafta sonu geçirmiş ve yarışı beşinci sırada tamamlamıştı. Fakat Avustralyalı pilot, Hungaroing’deki sıralama turlarının ikinci bölümünde elendi ve bir kez daha cumartesini gününden hayal kırıklığıyla ayrıldı.

Sıralamaların ardından konuşan Ricciardo, Silverstone’da güçlü bir yarış geçirmesine rağmen Macaristan’dan aynı performansı sergileyebileceğinden emin olmadığını söylerken, bugün yeterli bir tur atamadığını da kabul etti.

“Silverstone’dan sonra otomatik olarak burada [Hungaroring’de] hızlı olacağımın garantisi olmadığını biliyordum çünkü bu çok farklı bir pist."

"Fakat kesinlikle sevdiğim pistlerden biri ama bulamadığım 0.1 saniyeleri bulmaya çalışmak çok zor. Bunu yapıp yapamadığınızı hissetmek de zor. Attığım tur bana iyi hissettirdi ama elbette yeterince iyi değildi. Denemeye devam edeceğiz."

"Şu ana kadar daha çok gelişmek isterdim ama bunun zor olduğunu gördük, bu yüzden çalışmaya devam edeceğiz.”

Yine de Ricciardo, frenleme açısından gelişme gösterdiğini ancak sürüş stili konusunda hâlâ araca uyum sağlamaya çalıştığını belirtti.

“Şu anda frenleme açısından daha iyi bir noktadayım. Birkaç yarış önce iyi bir adım attım, bu yüzden bunda etkisi olan pek çok şey var."

"Kesinlikle biraz sürüş stiliyle ilgili çünkü normalde yaptığım ama bu araçta çalışmayan bir şey yapmayı deniyorum ve ayrıca araç çok farklı hissettiriyor.”

Ricciardo, yarın pist sıcaklığının yüksek olmasını umduğunu da ekledi.

“Bu kesinlikle dönüş şekliyle başlıyor ve tüm viraj boyunca devam ediyor. Bazı virajlarda çok rahat hissederken bazılarında zorlanıyorsunuz. Fakat yarın serbest lastik seçimine sahip olacağız ve umarım bu işimize yarar.

"Ayrıca, umarım yarın pist 70 derece olur ve herkesin lastikleri aşırı ısınır.”