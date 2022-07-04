Ricciardo: "Yeterince hızlı değildik"

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Daniel Ricciardo'nun kabus sezonu Silverstone'da da devam etti. Sıralama turlarında yağmura takılarak ancak 14. olabilen Ricciardo,, yarışta da DRS problemi yaşamasının ardından yavaş kaldı ve 14 aracın bitirebildiği yarışta damalı bayrağı 13. sırada görerek hayal kırıklığı yaşadı.

Lando Norris'in 6. olması ve son ana kadar 5. sıra mücadelesi vermesinin ardından bir kez daha eleştiri oklarını üstüne çeken Ricciardo, kolay bir yarış geçirmediğini ve genel olarak hızlı olmadıklarını söyledi.

Ricciardo, "Zorlu ve üzücü bir gündü. İkinci starttan itibaren araçta yeterince yol tutuşu yoktu, bu konuda diğerlerine göre daha zayıf olduğumu ve hiçbir şey yapamayacağımı hissettim. Bu yarıştaki tempomuzun bu olduğunu kabullenmiş gibiydim."

"6. virajdaydım ve bir anda aracın hakimiyetini kaybediverdim. Lastik patlattığımı sandım, bu yüzden aynalara baktım ve DRS'nin açık kaldığını gördüm. Sorunu düzeltmek için pite döndüm ancak yarışın kalanında tedbir amaçlı bir daha DRS kullanmadım."

"Basit bir şekilde yeterince hızlı değildik. Şimdi hızlı bir şekilde Avusturya'ya gideceğiz, umarım bir çözüm bulabiliriz."

"Yol tutuşu sorunu Barselona'dan bu yana devam ediyor. Diğerleriyle aynı seviyede değilim, sadece lastiklerin patinaj yaptığını ve kavramanın neredeyse sıfırlandığını hissediyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bir sonraki yarış Avusturya, burası Ricciardo'nun geçmişte podyuma çıktığı ancak galibiyete ulaşamadığı bir pist.

Ayrıca McLaren'in de son yıllarda bu pistte iyi olduğunu, Lando Norris'in 2020 Avusturya GP'si ile 2021 Styria GP'sinde podyuma çıktığını görüyoruz.

Bu başarı grafiğine rağmen herhangi bir beklentiye sahip olmadığını söyleyen Ricciardo, aracın Red Bull Ring'e uygun olup olmadığı sorulduğunda, "Dürüst olmak gerekirse hiçbir fikrim yok. O kadar inişli çıkışlı bir sezon geçiriyorum ki, hiçbir şeyi tahmin dahi edemiyorum."

"Açıkçası Silverstone'da iyi bir yarış geçirmedim ve kesinlikle zorlandım. Bunun sebeplerini bulmayı umuyorum, bunu başarabilirsek Avusturya'ya biraz daha özgüvenli gireceğimizi düşünüyorum. Başaramazsak, hiç olmazsa piste çıktığımızda umarım daha fazla yol tutuşuna sahip oluruz." dedi.