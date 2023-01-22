Ricciardo: "Piastri, başarılı olmak için sadece piste çıkıp sürmeli"

Haberi dinle

Piastri bu sezon McLaren'de Ricciardo'nun yerini alacak, Woking takımının 21 yaşındaki pilotla anlaşmaktaki ısrarı Ricciardo'nun F1'den ayrılmasında rol oynadı.

Ancak Riccardo Piastri'yi suçlamadığını, takımın bunu yapmasına neden olan şeyin McLaren ile 'doğru şekilde anlaşamaması' olduğunu açıkça belirtti.

Bunun yerine 2021 Formula 2 Şampiyonu'na Formula 1'deki ilk yarışından önce tavsiyelerde bulundu.

Ricciardo, Beyond the Grid podcast'inde Piastri'ye, "Bence sadece piste çık ve sür."

"Kulağa tembelce bir yanıt gibi geldiğini biliyorum ama sadece git ve sür."

“Öğren, sünger gibi ol ama sür."

“Kendin için çıtayı çok yüksek görme, eğer düşündüğünden daha iyisini yaparsan harika, ama sadece yarış yarış ilerle."

“Ama öğrendiğin ve her yarışta kendini geliştirdiğini hissettiğin sürece, bence kendin için isteyebileceğin tek şey bu." diye tavsiyede bulundu.

Avustralyalı pilot, hem kendisinin hem de McLaren'in istediği sonuçları almakta zorlansa da; takımın onunla birlikte önemli dersler çıkardığını düşünüyor.

Bu derslerin Piastri'ye 'daha avantajlı bir başlangıç' sunacağını umuyor.

Ricciardo, “Benim açımdan tam olarak doğru yapamamış olsak bile, McLaren'in geçirdiğimiz iki yıldan ve belki de yanlış yaptığımız şeylerden bir sürü şey öğrendiklerini düşünüyorum."

“Bence tüm bu bilgiler Oscar'a aktarılabilir ve bence aktarılacak da. Bu açıdan biraz daha avantajlı olacaklarını düşünmek istiyorum." dedi.