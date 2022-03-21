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Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Ricciardo: "Yere basma gücü üretme konusunda gerideyiz"

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, sorunlu sezon başlangıçları hakkında konuştu.

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Ricciardo: "Yere basma gücü üretme konusunda gerideyiz"
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Barselona testlerinde olumlu bir görüntü çizen McLaren, Bahreyn'de ise diğer takımların temposunu yakalamakta zorlandı. 

Genel beklenti üçüncü en iyi takım olabilecekleri yönündeydi ve McLaren'ın bu performansı göstermesi hayal kırıklığına neden oldu. 

İngiliz ekip, Bahreyn'den puansız ayrıldı ve aracın temposu hayal kırıklığı yarattı. 

Bahreyn GP'yi gerilerde kapatan Ricciardo, şunları söyledi: "Kesinlikle çetrefilli bir gündü. Öğrenilecek çok fazla şey var. Bu sene tamamladığım ilk yarış mesafesi oldu ve bütün hamurları denedim. Yani bu bir yarıştı ama aynı zamanda bir test seansı gibi de davrandım."

"Her tur öğrenebildiğim kadar şey öğrenmeye çalıştım. Tempo eksiğimiz var. Bence genel olarak bir eksiklik var, sadece bir alandan kaynaklı bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum."

"Yere basma gücü eksiğimiz var ve bu çok önemli. Araç dengesiz hissettirmiyor, sadece genel olarak yol tutuşu eksiğimiz var."

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Ricciardo'ya , "Barselona testlerindeki olumlu görüntünün ardından daha iyi bir performans bekler miydin?" sorusu yöneltildi.

Avustralyalı pilot, testlerde performans yorumlarından kaçındığını ancak yine de Barselona'nın ardından bu noktada olmayı beklemediğini söyledi. 

"Evet, Barselona'dan sonra burada olmamız şaşırtıcı. Testlerde hep temkinli davranırım. Çünkü ilk yarışa geldiğimizde her şeyin farklı olabileceği gerçeğini biliyorum. Ancak Barselona'dan sonra kesinlikle daha iyi durumda olacağımızı düşündüm."

"Belki de bu pist bizim için kötü bir pisttir ve gelecek hafta daha iyi oluruz. Ancak şu an yapmamız gereken çalışmalar var." 

"Şu anda puan alabilecek bir araca sahip olmadığımızı söyleyebilirim. Belki de başka bir piste gittiğimizde araç daha iyi olur. Ancak bu hafta sonu puan alamazdık. Geçen hafta sonu test yapsak dahi çetrefilliydi."

"Sorunları ne zaman çözebileceğimizi bilmiyorum. Beni olumlu düşünmeye iten şey, araçların herkes için yeni olması. Belki de araç ayarlarında bazı şeyler deneyeceğiz ve 'Oh, bu aracı canlandırdı' diyeceğiz."

"Yani hâlâ pozitifiz, belki de bir araç ayarı ya da güncelleme ile daha iyi olacağız." 

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

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