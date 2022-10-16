Ricciardo: "Yeniden yarış kazanmanın bir yolunu bulacağım"

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Avustralyalı pilot, İngiliz takımla sözleşmesini bir yıl erken feshetti. Geleceği hâlâ belirsiz olan Ricciardo, doğru fırsatı beklemeye hazır olduğunu söylüyor.

Avustralyalı, geçen yıl İngiliz takımına katıldığından beri performans anlamında zorlanıyordu, ancak ağustos ayında, McLaren'ın 2023 sezonu için Ricciardo'nun yerini alacak olan Oscar Piastri ile anlaşmaları sebebiyle kontratın bir yıl erken biteceği açıklandı.

Son yarış zaferini 2021'de İtalya Grand Prix'sinde kazanan Ricciardo, iyi bir araca sahip olması halinde hâlâ zirvede yarışabileceğine inanıyor.

The Race'e konuşan Ricciardo, "Mükemmel olmadığımın kesinlikle farkındayım."

"Zayıf yönlerim var ve ne yazık ki, bu araç bunu ortaya çıkardı. Ama hâlâ bir şeyler üzerinde çalışabilir ve kendimi geliştirebilirim."

"Kendime güvenen yanım, altımda iyi bir araç olması dahilinde yarış kazanabileceğimi biliyor."

"Yaş ve olgunlukla birlikte kendinize karşı daha dürüst olmaya başlıyorsunuz. Mükemmel olsaydım, bununla başa çıkmanın bir yolunu bulurdum."

"Tabii ki zayıf yönlerim üzerinde çalışmak istemediğimden değil, ama buna fazla vakit ayıramam. Sadece iyi bir araç sürerek yeteneğimi sergilemek istiyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images