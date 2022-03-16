Ricciardo: "Yeniden piste çıkmaya açım"

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McLaren sürücüsü Ricciardo, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Bahreyn testlerine katılamadı ve Lando Norris'in Bahreyn testindeki üç gününü tamamlamasını kenardan izlemek zorunda kaldı.

McLaren bu sabah itibariyle Ricciardo'nun son testlerinin negatif çıktığını ve Bahreyn GP'sine katılacağını doğrularken, Avustralyalı pilot padoğa dönmek ve kaybettiği zamanı telafi etmek için hevesli.

Ricciardo, GPFans'den alıntılanan haberde, "Geri döndüğüm için mutluyum, Bahreyn GP'si ve önümüzdeki sezon için daha iyi ve hazır hissediyorum."

"Geçen hafta araçta olamadığım için hayal kırıklığına uğradım ancak iyi hissetmesem de takımla iletişim halinde kalabildim, Lando ile araç hakkında konuşabildim ve yarış hafta sonu daha iyi olabilmemiz için elimden gelenin en iyisini yaptım."

"Aracı daha iyi anlamak ve hem sıralama, hem de yarışta ideal ayarları bulabilmek için antrenman seanslarını en üst düzeyde değerlendirmek istiyorum."

"Nerede olacağımızı bilmek zor ama grid epey rekabetçi olacak ve ben araca dönüp yarışmaya açım." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo, geçen sezonun öncesinde Renault'dan McLaren'a katıldı. Avustralyalı pilot, araca alışmakta ve Norris ile aynı tempoyu yakalamakta zorlandığı sezonu İtalya'da elde ettiği bir yarış galibiyetiyle kapatmıştı.

Ricciardo, önümüzdeki sezona dair, "Geçen sezona göre performansımı geliştirmeye, hem takımın hem de kendimin iniş ve çıkışlardan öğrendiğim her şeyi kullanmaya kararlıyım. Amacım, bu sezonu en iyi sezonlarımızdan biri haline getirmek."

"Bir kez daha yeni kurallara geçiş yapıyoruz, bu yabancı olmadığım bir şey ve beraberinde çok fazla heyecan getiriyor."

"Bu yeni araçlarla pistte, özellikle de geçiş fırsatları sunan Bahreyn'de yapılacak savaşları sabırsızlıkla bekliyorum. Piste çıkacak ve takım için en iyi sonuçları elde edeceğiz." dedi.