Ricciardo "daha güçlü dönmek" istiyor

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Ricciardo, 2022 sezonunun ortasında pilotlar şampiyonasında takım arkadaşı Lando Norris'in 47 puan gerisinde. Ayrıca, sıralama ve yarışlarda da Britanyalı pilotun gerisinde kaldı.

Avusturalyalı pilot yakın zamanda McLaren ile sözleşmesinin 2023'ün sonuna kadar devam edeceğini doğruladı ve hem kendisi hem de takım, ilişkilerinin şu ana kadar beklentileri karşılamadığını kabul ediyor.

Kanada’da 11. sırada, İngiltere’de 13. sırada yarış bitiren Ricciardo, Avusturya'da 9. sıraya tırmanmayı başardı ve şu anda daha yüksek sıraları almanın gerçekçi olmadığını kabul ediyor. MCL36'sını daha iyi kontrol edebilmeyi hedefliyor ve ilk altıya girerek daha çok mücadele etmek istiyor.

2021 İtalya Grand Prix galibi ana hedefine ulaşırsa, sezonun devamında kendisini podyum çekişmesinde bulmak istiyor.

Express Sport'a konuşan Ricciardo, “Doğrusunu söylemek gerekirse, bu sezon şu ana kadar galibiyet alabileceğimize dair güçlü bir işaret olmadı.”

"Ancak kimsenin, geçen yıl bir yarış kazanacağımı düşündüklerini de sanmıyorum. Bu gerçekten güzel bir şeye sebep oldu çünkü bana, özellikle bu sporda, imkansız diye bir şey olmadığını hatırlattı.”

“Gridde ne kadar yükselebilirsem, sonuçtan o kadar mutlu olacağım. Özellikle bu araçla sürekli olarak yüksek seviyede performans gösterdiğim bir yere gelmeye çalışıyorum.”

“İşte bu noktada kendimden beklediğim şeyi, yani hafta sonlarını ‘kötü’ geçirmeden ilk altıya girmeyi başaramadım. Bunları ortadan kaldırmaya çalışmak benim için temel bir hedef olacaktır.”

“Elbette podyuma çıkmak için mücadele etmek istiyorum. Kazanmak zorunda bile değilim, İlk üçe girerek podyumda olmak, önümüzdeki birkaç ay için iyi olurdu.” dedi.

Ricciardo ve Norris 81 puan toplayarak McLaren’ı takımlar şampiyonasında 4. sıraya taşıdılar. Yaz arasına iki yarış kala Alpine ve McLaren aynı puanda ilerliyorlar.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Alessio Morgese