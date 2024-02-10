Ricciardo: "Yeni sezon için kendime çok güveniyorum"
Daniel Ricciardo, Las Vegas'ta Visa Cash App RB Formula 1 aracının lansmanının ardından 2024 sezonu için kendine fazlasıyla güvendiğini ve bu sebeple pozitif olduğunu dile getirdi.
Daha önce AlphaTauri olarak bilinen ekip, felsefesinde bir değişiklik yaparak üst düzey Red Bull ekibiyle işbirliğini artırdı.
Düzenlemeler uyarınca, takım, ön ve arka süspansiyon ile fren ve direksiyon sistemlerinin tamamı Red Bull teknolojilerinden gelecek şekilde, izin verildiği kadar çok transfer edilebilir bileşen alıyor.
Ricciardo Las Vegas'taki lansmanda RacingNews365'e verdiği demeçte, "Araç hızlı olacak ama aynı zamanda iyi de görünüyorsa, bu güzel."
"Şu anda bu takımda, takımı sadece bir Red Bull genç takımından daha fazlasına dönüştürmenin başka bir aşamasından daha fazlası olduğunu düşündüğüm çok şey oluyor ve bu gerçekten önemli bir şey."
"2023 Meksika, bu koşullarda bu sonuçları almak için mücadele eden bir takımla sakatlıktan sonra döndüğüm ikinci yarıştı, bu yıl için bize çok umut veriyor."
"Tam bir sezon öncesine girerken kendime çok güveniyorum, bu yüzden bazı iyi şeylerin olabileceğini düşünüyorum."
Daniel Ricciardo, VCARB 01
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
"Podyuma geri dönmek kesinlikle harika olurdu ama 'Bu yıl sadece bir podyumun var ve geri kalanlar 10. sıralar' derseniz, bunu kabul etmem."
"Podyum olmadan bir sürü ilk beşi tercih ederim. Bu, biraz da insanların şimdi unuttuğu Renault'daki [2020'deki] ikinci yılım gibi."
"O yıl gerçekten istikrarlı bir şekilde ilk beşte, ilk altıda ve birkaç podyumda yer aldım ve bu, her hafta olmak istediğim seviye."
"Geçen hafta simülatörde iki gün geçirdim. Pazartesi günü Misano'daki çekim gününden sonra gelecek hafta bir günüm daha var."
"Araca geri dönmek güzeldi. Kariyerimin bu noktasında insanlar bu tür şeylerle uğraşamayacağımı düşünüyor ama ben her şeyden keyif alıyorum."
"Bunu kalbimde hissetmek benim için önemli ve bu bana dışarı çıkıp elimden gelenin en iyisini yapma motivasyonu veriyor." dedi.
Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır"
Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır" Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır"
Ricciardo: "2024'te ilk beşi hedeflemeliyiz"
Ricciardo: "2024'te ilk beşi hedeflemeliyiz" Ricciardo: "2024'te ilk beşi hedeflemeliyiz"
Ricciardo, Zandvoort'ta elinden sakatlandığı olayın öncesini ve sonrasını anlattı
Ricciardo, Zandvoort'ta elinden sakatlandığı olayın öncesini ve sonrasını anlattı Ricciardo, Zandvoort'ta elinden sakatlandığı olayın öncesini ve sonrasını anlattı
Son Haberler
Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil
Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil
Ricciardo: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine değil, kararın açıklanma zamanına şaşırdım"
Ricciardo: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine değil, kararın açıklanma zamanına şaşırdım" Ricciardo: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine değil, kararın açıklanma zamanına şaşırdım"
Newey: "RB20, RB18'in üçüncü evrimi olacak"
Newey: "RB20, RB18'in üçüncü evrimi olacak" Newey: "RB20, RB18'in üçüncü evrimi olacak"
Anderson: "VCARB 01 'iyi tasarlanmış' bir araç"
Anderson: "VCARB 01 'iyi tasarlanmış' bir araç" Anderson: "VCARB 01 'iyi tasarlanmış' bir araç"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar