Ricciardo: "Yeni sezon için kendime çok güveniyorum"

Daha önce AlphaTauri olarak bilinen ekip, felsefesinde bir değişiklik yaparak üst düzey Red Bull ekibiyle işbirliğini artırdı.

Düzenlemeler uyarınca, takım, ön ve arka süspansiyon ile fren ve direksiyon sistemlerinin tamamı Red Bull teknolojilerinden gelecek şekilde, izin verildiği kadar çok transfer edilebilir bileşen alıyor.

Ricciardo Las Vegas'taki lansmanda RacingNews365'e verdiği demeçte, "Araç hızlı olacak ama aynı zamanda iyi de görünüyorsa, bu güzel."

"Şu anda bu takımda, takımı sadece bir Red Bull genç takımından daha fazlasına dönüştürmenin başka bir aşamasından daha fazlası olduğunu düşündüğüm çok şey oluyor ve bu gerçekten önemli bir şey."

"2023 Meksika, bu koşullarda bu sonuçları almak için mücadele eden bir takımla sakatlıktan sonra döndüğüm ikinci yarıştı, bu yıl için bize çok umut veriyor."

"Tam bir sezon öncesine girerken kendime çok güveniyorum, bu yüzden bazı iyi şeylerin olabileceğini düşünüyorum."

Daniel Ricciardo, VCARB 01 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Podyuma geri dönmek kesinlikle harika olurdu ama 'Bu yıl sadece bir podyumun var ve geri kalanlar 10. sıralar' derseniz, bunu kabul etmem."

"Podyum olmadan bir sürü ilk beşi tercih ederim. Bu, biraz da insanların şimdi unuttuğu Renault'daki [2020'deki] ikinci yılım gibi."

"O yıl gerçekten istikrarlı bir şekilde ilk beşte, ilk altıda ve birkaç podyumda yer aldım ve bu, her hafta olmak istediğim seviye."



"Geçen hafta simülatörde iki gün geçirdim. Pazartesi günü Misano'daki çekim gününden sonra gelecek hafta bir günüm daha var."

"Araca geri dönmek güzeldi. Kariyerimin bu noktasında insanlar bu tür şeylerle uğraşamayacağımı düşünüyor ama ben her şeyden keyif alıyorum."

"Bunu kalbimde hissetmek benim için önemli ve bu bana dışarı çıkıp elimden gelenin en iyisini yapma motivasyonu veriyor." dedi.