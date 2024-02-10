Prime'a abone ol
Formula 1 RB lansmanı
Haberler

Ricciardo: "Yeni sezon için kendime çok güveniyorum"

Daniel Ricciardo, Las Vegas'ta Visa Cash App RB Formula 1 aracının lansmanının ardından 2024 sezonu için kendine fazlasıyla güvendiğini ve bu sebeple pozitif olduğunu dile getirdi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Daniel Ricciardo, Racing Bulls

Daha önce AlphaTauri olarak bilinen ekip, felsefesinde bir değişiklik yaparak üst düzey Red Bull ekibiyle işbirliğini artırdı.

Düzenlemeler uyarınca, takım, ön ve arka süspansiyon ile fren ve direksiyon sistemlerinin tamamı Red Bull teknolojilerinden gelecek şekilde, izin verildiği kadar çok transfer edilebilir bileşen alıyor.

Ricciardo Las Vegas'taki lansmanda RacingNews365'e verdiği demeçte, "Araç hızlı olacak ama aynı zamanda iyi de görünüyorsa, bu güzel."

"Şu anda bu takımda, takımı sadece bir Red Bull genç takımından daha fazlasına dönüştürmenin başka bir aşamasından daha fazlası olduğunu düşündüğüm çok şey oluyor ve bu gerçekten önemli bir şey."

"2023 Meksika, bu koşullarda bu sonuçları almak için mücadele eden bir takımla sakatlıktan sonra döndüğüm ikinci yarıştı, bu yıl için bize çok umut veriyor."

"Tam bir sezon öncesine girerken kendime çok güveniyorum, bu yüzden bazı iyi şeylerin olabileceğini düşünüyorum."

Daniel Ricciardo, VCARB 01

Daniel Ricciardo, VCARB 01

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Podyuma geri dönmek kesinlikle harika olurdu ama 'Bu yıl sadece bir podyumun var ve geri kalanlar 10. sıralar' derseniz, bunu kabul etmem."

"Podyum olmadan bir sürü ilk beşi tercih ederim. Bu, biraz da insanların şimdi unuttuğu Renault'daki [2020'deki] ikinci yılım gibi."

"O yıl gerçekten istikrarlı bir şekilde ilk beşte, ilk altıda ve birkaç podyumda yer aldım ve bu, her hafta olmak istediğim seviye."

"Geçen hafta simülatörde iki gün geçirdim. Pazartesi günü Misano'daki çekim gününden sonra gelecek hafta bir günüm daha var."

"Araca geri dönmek güzeldi. Kariyerimin bu noktasında insanlar bu tür şeylerle uğraşamayacağımı düşünüyor ama ben her şeyden keyif alıyorum."

"Bunu kalbimde hissetmek benim için önemli ve bu bana dışarı çıkıp elimden gelenin en iyisini yapma motivasyonu veriyor." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Alpine, yeni F1 tasarım fikirleriyle üst sıralara yükselebilir mi?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil

Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil

Formula 1

Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil

F1 araçlarında artan 'siyah karbon' nedeniyle bir kural getirilmeli mi?

F1 araçlarında artan 'siyah karbon' nedeniyle bir kural getirilmeli mi?

Formula 1

F1 araçlarında artan 'siyah karbon' nedeniyle bir kural getirilmeli mi? F1 araçlarında artan 'siyah karbon' nedeniyle bir kural getirilmeli mi?

Ocon: "Alpine, yeni konseptte 'gerçekçi' olmalı"

Ocon: "Alpine, yeni konseptte 'gerçekçi' olmalı"

Formula 1

Ocon: "Alpine, yeni konseptte 'gerçekçi' olmalı" Ocon: "Alpine, yeni konseptte 'gerçekçi' olmalı"

Daniel Ricciardo
Daha fazlası
Daniel Ricciardo
Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır"

Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır"

Formula 1
RB lansmanı

Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır" Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır"

Ricciardo: "2024'te ilk beşi hedeflemeliyiz"

Ricciardo: "2024'te ilk beşi hedeflemeliyiz"

Formula 1
RB lansmanı

Ricciardo: "2024'te ilk beşi hedeflemeliyiz" Ricciardo: "2024'te ilk beşi hedeflemeliyiz"

Ricciardo, Zandvoort'ta elinden sakatlandığı olayın öncesini ve sonrasını anlattı

Ricciardo, Zandvoort'ta elinden sakatlandığı olayın öncesini ve sonrasını anlattı

Formula 1

Ricciardo, Zandvoort'ta elinden sakatlandığı olayın öncesini ve sonrasını anlattı Ricciardo, Zandvoort'ta elinden sakatlandığı olayın öncesini ve sonrasını anlattı

Son Haberler

Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil

Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil

F1 Formula 1

Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil

Ricciardo: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine değil, kararın açıklanma zamanına şaşırdım"

Ricciardo: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine değil, kararın açıklanma zamanına şaşırdım"

F1 Formula 1

Ricciardo: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine değil, kararın açıklanma zamanına şaşırdım" Ricciardo: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine değil, kararın açıklanma zamanına şaşırdım"

Newey: "RB20, RB18'in üçüncü evrimi olacak"

Newey: "RB20, RB18'in üçüncü evrimi olacak"

F1 Formula 1

Newey: "RB20, RB18'in üçüncü evrimi olacak" Newey: "RB20, RB18'in üçüncü evrimi olacak"

Anderson: "VCARB 01 'iyi tasarlanmış' bir araç"

Anderson: "VCARB 01 'iyi tasarlanmış' bir araç"

F1 Formula 1

Anderson: "VCARB 01 'iyi tasarlanmış' bir araç" Anderson: "VCARB 01 'iyi tasarlanmış' bir araç"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol