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Formula 1 Haberler

Ricciardo, yeni parçaların Norris'e verilmesinde sorun görmüyor

Daniel Ricciardo, Singapur'a güncelleme getiren McLaren'in önceliği takım arkadaşı Lando Norris'e vermesinde bir sorun görmüyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Ricciardo, yeni parçaların Norris'e verilmesinde sorun görmüyor
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McLaren Singapur'a yeni bir taban ve sidepod getirdi; ancak güncellemeler şu anlık sadece Norris'in aracında olacak, Ricciardo ise gelecek hafta Japonya'da güncellemelere kavuşacak.

Çalışanların kısıtlı zamanda her iki araca da yetecek kadar parça hazırlayamadığını söyleyen Ricciardo, takımın 2023 sezonu için veri toplamaya çalıştığını, dolayısıyla önceliğin takımda kalacak Norris'e verildiğini de kabul ediyor.

Autosport'a konuşan Ricciardo, "Yeni parçalar Lando'nun aracında, zaman ve kaynaklarla ilgili sorunlar nedeniyle ikimiz de Japonya'da güncellenmiş aracı kullanıyor olacağız, ancak bu hafta sonu parçalar sadece kendisinde mevcut."

"Bir sonraki soru ise 'neden o' olacaktır. Bunun cevabı ise hemen hemen kendisinin gelişimi ve 2023 için çizilen yol haritası."

"Gelecek yıl kendisi burada olacak, ben ise olmayacağım, bu yüzden takıma geri bildirim vermesi için ekstra bir hafta sonuna daha sahip olması gerektiği düşünüldü, sebep bu."

"Parçalar ilk onun aracına geldi ancak bildiğim kadarıyla aynı parçalara Japonya'dan itibaren ben de sahip olacağım."

"Bundan sonra muhtemelen sadece bir güncelleme daha gelir. Yani Japonya'dan itibaren yıl sonuna kadar aynı aracı kullanacağımızı söyleyebilirim." 

"Eğer 2023 sezonunda kullanılacak bir parça varsa muhtemelen şu anda onun aracındadır, ama bence bu hafta sonu muhtemelen böyle bir farkla karşılaştığımız tek hafta sonu olacak."

Yeni parçalara adapte olmak zorunda kalmaktansa hafta sonuna değişmemiş bir araçla girmenin bazı faydaları olabileceğini de kabul eden Ricciardo, "Normalde güncelleme istersiniz, ancak beni yanlış anlamazsanız bunun pek de basit olmayacağını söylemek istiyorum, nitekim  işler 'tamam, bunu takacağız, beş on saniye daha hızlı gideceksin' şeklinde yürümüyor."

"Parçaların daha hızlı olmasını umuyorum, bu Japonya'da iyi olacağımız anlamına gelir. Araç her şekilde bana tanıdık gelecek, dolayısıyla bir sorun yok. Neler yapabileceğimizi zaman gösterecek."  dedi.

McLaren MCL36 side detail

McLaren MCL36 side detail

Photo by: Giorgio Piola

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