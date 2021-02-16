Ricciardo: "McLaren'la olan anlaşmam üç yıllık"

Woking Merkezli takımın, 2021 F1 lansmanında konuşan Ricciardo, McLaren’ın son yatırımlarının, takımla anlaşma yaparken kendisini ikna eden şeylerden biri olduğunu ve anlaşmasının üç yılı kapsadığını söyledi.

Ricciardo, ‘’Bu üç yıllık bir anlaşma, yani kesinlikle başlamak için vaktimiz var.’’

‘’Görüldüğü üzere takımda çok büyük bir ivme var. Bence sadece takımın sonuçlarında değil, aynı zamanda takımda ve altyapıda gerçekten iyi bir istikrar var.’’ dedi.

Ricciardo, yeni aracı ilk kez bugün Silverstone'da kullanacak.

Ricciardo Red Bull’dan ayrıldıktan sonra, Renault’ya katılmak için McLaren’ın teklifini reddetmişti. Ancak, Avusturalyalı pilot, takım patronu Andreas Seidl ve teknik direktör James Key’in Woking merkezli takıma katılmasıyla birlikte takıma katılmaya ikna olduğunu söyledi.

‘’2018’de McLaren’la konuştuğum zaman, sanırım Andreas daha orada değildi, James Key de öyle. O zamanlar değişiklikler vardı.’’

‘’O zamanlar hem sonuçlar henüz tam olarak yerinde değildi, hem de onlar kendi yapılarını anlamaya çalışıyorlardı. Bence şu an bunu gerçekten başardılar ve ben yapbozu bir araya getirmek yerine sadece onlara uymaya çalışıyorum.’'

‘’Andreas takım için çok değerli. Zak bu söylediklerime sinirlenecek ve belki ‘artık ona (Seidl) daha fazla ödeme yapmam gerekecek’ diyecek. Ancak, Andreas takımı yönlendirmeye gerçekten çok yardımcı oluyor.’’

Ricciardo, McLaren'ın 2022 F1 sezonu için yürürlüğe girecek teknik kuralların revize edilmesinden yararlanmak için iyi bir konumda olduğuna inanıyor.

‘’Ben McLaren’ın doğru şeyler yaptığını düşünüyorum. Son birkaç senede kendilerini yeniden düzenlediler ve özellikle 2022’deki kural değişiklikleri için çok fazla şey yaptılar.’’

‘’Bence F1’in önümüzdeki dönemi oyunu biraz değiştirebilecek kapasiteye sahip. Şimdiye kadar gördüğüm ve deneyimlediğim her şey, beni McLaren'in gidişatı konusunda gerçekten heyecanlandırıyor."

Ricciardo, MSP Sports Capital’ın McLaren’a yaptığı yatırımın, takımın önümüzdeki yıllarda ön sıralardaki Mercedes ve Red Bull’la olan farkı kapatacağına yardımcı olacağını da ekledi.

McLaren'ın artık daha fazla desteğinin olduğunu söyleyen Ricciardo, Woking merkezli takımın gerçek bir şampiyonluk adayı olmak için ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını düşünüyor.

Renault’da geçirdiği iki yılın sonunda McLaren’a katılan Ricciardo, ‘’McLaren’ın gidişatıyla ilgili gördüğüm her şey beni gerçekten heyecanlandırıyor.’’

‘’Personele gerçekten inanıyorum.’’

‘’Gerçek bir şampiyonluk adayı olmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.’’ dedi.

Avusturalyalı pilot, McLaren’ın, 2022’deki büyük teknik kural değişiklikleri için en iyi seçenek olduğunu ekliyor.

‘’Geleceği göremiyoruz. Red Bull’u veya Renault’yu bırakmak, doğru olduğunu hissettiğim şeylerdi. Nasıl sonuçlanacağını biliyor muyum? Hayır. Ancak kesinlikle McLaren’ın, kendilerini 2022’deki kural değişiklikleri için iyi hazırladığını biliyorum.’’

2021 ile ilgili soruya Ricciardo, ‘’Geçen sezon podyuma çıkan takımların sayısı, çıkamayanlardan daha fazlaydı.’’

‘’Ön taraftaki mücadele yoğunlaşıyor. Geri kalanımız ise, Mercedes’le arayı kapatmaya çalışıyoruz. Bunu, çoğu takımın podyum fırsatına sahip olması olarak görüyorum." dedi.

Çeviri: Betim Aker