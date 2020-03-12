Ricciardo yeni kaskını tanıttı
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Yerel kahraman Daniel Ricciardo, Melbourne'deki Avustralya Grand Prix'si için hazırladığı yeni kask tasarımını tanıttı.
Renault sürücüsü, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir fotoğrafla, arka planı gri renkte olan 2020 kask tasarımını tanıttı.
Avustralyalı pilot testlerde Kobe Bryant anısına pembe bir kaskla mücadele etmişti.
LA sanatçısı Ornamentel Conifer ile çalışan Ricciardo, konsepti ortaya çıkarmak için ünlü kask tasarımcısı Jens Munser'le de çalıştı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Avustralya GP
|Pilotlar
|Daniel Ricciardo Şimdi al
|Takımlar
|Renault F1 Team
|Editör
|Jonathan Noble
Ricciardo yeni kaskını tanıttı
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12 Mar - 15 Mar
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