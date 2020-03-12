Ricciardo yeni kaskını tanıttı

Renault sürücüsü, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir fotoğrafla, arka planı gri renkte olan 2020 kask tasarımını tanıttı.

Avustralyalı pilot testlerde Kobe Bryant anısına pembe bir kaskla mücadele etmişti.

LA sanatçısı Ornamentel Conifer ile çalışan Ricciardo, konsepti ortaya çıkarmak için ünlü kask tasarımcısı Jens Munser'le de çalıştı.