Ricciardo, yeni kuralların daha cesur geçişlere izin vermesini umuyor

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Son sezonlarda - özellikle Red Bull yarış pilotu olarak görev yaptığı dönemde - Ricciardo, bir dizi cesur geçişle, genellikle virajlardaki geç frenlemesi veya başka bir aracın çok arkasından gelip geçmesiyle Formula 1'in en iyi geçişlerini yapan sürücülerden birisi olarak ün kazanmıştı.

F1, araçların birbirine yakın olmasını sağlamak için 2022 sezonunda zemin etkisinin hâkim olduğu bir aerodinamik formüle geçmeyi planlıyor. Araçların yakın olmayışı, şampiyonanın modern çağında birbirini takip eden tasarım döngüleri sırasında sorundu ancak F1'in 2017 ve 2021 yılları arasında üretilen ultra hızlı, yere basma kuvveti yüksek araçlara geçişiyle özellikle belirgin hale geldi.

Riccardo, yeni araçların birbirine yakın sürülebilmesinin, geçiş gücünü azaltıp azaltmayacağı sorulduğunda, "Umarım artırır!”

“Geçmiş yıllarda birkaç güzel hamlem oldu ancak her yarışta tutarlı bir şekilde bunu yapamadım."

“Bunun nedeni araçların zaman zaman nasıl olduklarından kaynaklanıyor. Çok hızlı araçlarla, çok geç fren yaparak başka bir aracı yakalamak çok zordu. Yani bu tarz hamleleri yapmak sıkıntılıydı.”

“Şimdi bu, daha yakın olmamızı ve biraz daha fazla frenleme alanına sahip olmamızı sağlıyorsa, umarım bu araçlarda biraz daha erken fren yapar ve çalışmak için kendimize biraz daha mesafe almamız gerekir.”

"Bence bu sadece daha fazla geçişle sonuçlanmayacak, aynı zamanda eski Ricciardo’nun da geri gelme şansını da artıracak!" dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: McLaren

Ricciardo şimdi McLaren ile ikinci yılına giriyor. İngiliz takımının geçen sezona göre geliştirilen son aracına alışma sürecinde zorlanmıştı, ancak yaz tatilinden sonra McLaren'in dokuz yıl sonraki ilk zaferi olan İtalya Grand Prix'sini kazanmayı başardı.

Avustralyalı pilot, 3 yıllık kontrat imzaladığı McLaren ile bu yıl ikinci sezonuna başlıyor. Geçtiğimiz günlerde McLaren diğer pilotu Lando Norris ile 2025’in sonuna kadar sürecek olan yeni bir anlaşma imzalamıştı ki bu da İngiliz pilotun McLaren takımıyla kariyerindeki ilk 7 yılında beraber olmaya devam edeceğine işaret ediyor.

Norris'in anlaşması, Red Bull'daki Max Verstappen ve Ferrari'deki Charles Leclerc gibi genç pilotlar için benzer uzun vadeli anlaşmaları takip ederken, Ricciardo, Verstappen'in takım arkadaşı olarak ayrılmasından bu yana düzenli olarak takım değiştirmişti.

Norris'in anlaşmasına değinen Ricciardo, “Kariyerimde farklı bir yerdeyim, Uzun vadeli bir anlaşma, uzun süre takımda kalmak demek. Bu da benim umutsuzca ya da büyük ölçüde ihtiyaç duyduğum bir şey değil.”

“Yani farklı yerlerdeyiz. Ancak McLaren'ın Lando ile sözleşmesini uzatmasının iyi bir şey olduğunu düşünüyorum.”

“Bu takım için ve ayrıca Lando için de çok iyi bir anlaşma. Sadece geçen seneki performansının çok iyi olması değil aynı zamanda kendini geliştirmesi de bunda etkili. Takımı sevdiğini ve kalmak istediği yerin burası olduğunu biliyorum.”

“Kendinizi geliştirmeniz için mutlu olduğunuz bir yerde olmanız gerekir.”

“Bu yüzden her iki tarafın da artık uzun vadeli bir beraberliği olduğunu düşünüyorum, bu gerçekten güçlü bir şey - özellikle genç bir pilot için.”

“Bu gerçekten iyi bir anlaşma, bunun olmasından mutluyum. Mutlu olmamam gibi bir şey söz konusu değil!” dedi.