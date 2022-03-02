Ricciardo: "Yeni araçta oldukça rahat hissediyorum"

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Mercedes pilotu George Russell, McLaren ve Ferrari'nin "dikkatle izlenmesi gereken takımlar" olduğunu söylemiş ve mevcut takımlar şampiyonunun bir adım geride kaldığını öne sürmüştü.

Takımlar henüz ellerini tam olarak açmadılar, yeni araçları tanımak amacıyla düşük performans modlarını kullandıkları bir test dönemi geçiriyorlar. Ricciardo, şu anda en hızlı araca kimin sahip olduğunu bilmese de, yeni MCL36'in "temelde çok iyi duygular uyandırdığını" söyledi.

"Şu anda kimin önde olduğunu kestirmek güç. Testlerde en çok istediğimiz şeylerden biri olabildiğince çok tur atmak ve hem ben hem Lando iki gündür 100 tur sınırını geçiyoruz. Bu nedenle özellikle dayanıklılık anlamında iyi bir konumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Önümüzde bir gün daha var, bu daha çok şey öğrenebileceğimiz anlamına geliyor."

"Fakat ne Mercedes ne de Red Bull henüz kartlarını masaya koymadılar, dolayısıyla zamanların çok bir önemi bulunmuyor. Ferrari ise sağlam görünüyor. İki gündür istikrarlı turlar atıyorlar.

"Testlerdeki mevcut durumu yorumlamak için henüz ciddi bir çaba sarfetmiyorum. Henüz bunun için çok erken ve öncelikle kendimize odaklanmamız gerekiyor. Araç iyi duygular uyandırıyor. Ve elbette her zaman yaptığımız gibi eksiklerimiz üzerinde çalışmalıyız. Yine de iyi bir temele oturduğumuzu düşünüyorum."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo istikrarlı bir test programı geçirmeleri sayesinde aracın güçlü yönlerini hızlıca bulduklarını, şimdi ise geliştirmeleri gereken alanlara odaklanmaları gerektiğini söyledi.

"Araçta oldukça rahat hissediyorum. Sanırım, güçlü olduğumuzu bildiğimiz noktalara odaklandık, böylece şimdi sadece sürüş ve ayarlar açısından zayıf yönler üzerinde çalışmaya çalışıyoruz. Elimizde takıma verebileceğimiz çok fazla bilgi var."