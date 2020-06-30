Ricciardo: "Yeni araçlarla Mugello'da sürüş inanılmaz olacak"

Formula 1'in patronları eylül ayına kadar gerçekleştirilecek 8 yarışı açıkladılar ancak sonrası henüz açıklanmadı.

6 Eylül'de gerçekleştirilecek Monza yarışından bir hafta sonra, Ferrari'nin 1000. Dünya Şampiyonası yarışında Mugello'da yarış yapılması planlanıyor.

Mugello pistinin inişli çıkışlı yapısı ve yüksek hızlı virajları, pilotlar ve taraftarlar için heyecan verici özelliklerinden. Ricciardo, 2012'de bu pistte katıldığı testlerin ardından heyecanlandığını kabul ediyor.

Ricciardo, "Bu pistte 2007'de ilk defa yarışmıştım ve o sezonki favori yarışım oldu."

"Yüksek hızlı virajlardaki akıcılığı sevdim ve F1 aracıyla o pist harika olur. Orada 2012'de F1 aracı ile teste katılmıştım. Ancak günümüzdeki F1 araçlarıyla, 2020 F1 araçlarıyla orada sürüş inanılmaz olur! Bu yüzden evet, kesinlikle orada yarış olması ihtimali nedeniyle heyecanlıyım."

Mugello dışında, Portekiz'deki Portimao pisti de takvime girebilecek pistlerden birisi.

Ricciardo, Alrarve pistinin de F1 için harika olabileceğini düşünüyor.

2009'da Britanya F3 şampiyonluğunu Algarve'de ilan eden Ricciardo, "Portimao'da iyi anılarım var. F3 şampiyonluğumu orada kazanmıştım."

"Orası da gerçekten keyif aldığım bir pistti. Orada da rakım farkı ve iyi akışa sahip virajlar var. Bu yüzden evet, bu yarışlar gerçekleşirse hayal kırıklığı yaşamam. Gerçekten heyecanlanırım." dedi.