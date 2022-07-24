Ricciardo: "Yeni araç benzer hissettiriyor ama daha çok yol tutuşu var"

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Sıralama turlarını 11. sırada noktalayarak Q2'de havlu atan Ricciardo, Carlos Sainz ve Kevin Magnussen'in aldığı motor cezalarının ardından 9. sıraya yükseldi ve Fransa'daki yarışa 9. sıradan başladı.

Yarış içerisinde Alpine pilotu Esteban Ocon ile mücadele eden Ricciardo, Fransız pilota geçildi ve önünden Charles Leclerc'in gitmesine rağmen yarışı başladığı yerde, 9. sırada, tamamladı.

Yarışın ilk bölümünde takım arkadaşı Lando Norris'i takip etmeyi başarabilen Ricciardo, stint ilerledikçe aradaki tempo farkının büyüdüğünü ve onun sahip olduğu ekstra yol tutuşuna sahip olmadığını düşünüyor.

Yarışı hakkında konuşan Ricciardo, "Ocon arkamda başladı ve önümde bitirdi. Elbette onu arkamda tutmak için elimden geleni yaptım ama bence onlar bizim için fazla hızlılardı ve ben yeteri kadar hızlı değildim. Stint'in ilk bölümünde onlarla kalabilecek gibi duruyordum ama sonrasında stint'in ikinci bölümünde, onlarda olan ve bende olmayan bir yol tutuşuna sahip oluyorlar."

"İyi bir tur zamanı kaydedersem, gelecek tur çok zaman kaybediyorum. Yani hâlâ yapılması gereken iş çok."

"[Stint'in ikinci bölümündeki ekstra yol tutuşu], nereden gelecek bilmiyorum; lastiklere agresif davrandığımı da düşünmüyorum. Lastikleri hep korumaya çalışıyorum. Yine de onların sahip olduğu yol tutuşuna sahip olamıyorum.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

"Orta hamurda o kadar hızlı değildim, sert lastik daha iyiydi. Sert lastik takılıyken, Lando ile biraz daha uzun aynı tempoda gidebildim."

"Ancak sonrasında tempo arttıkça, ben de zorlamaya başlıyorum ve lastikler bana 'daha zorlayamazsın' diyorlar. Ben de savunmaya geçiyorum. Atak yapan tarafta olmayı tercih ederdim." dedi.

McLaren, büyük ölçüde güncellediği MCL36 ile ilk yarış mesafesini tamamlamış oldu ve önemli veriler topladı.

Ricciardo, yeni aracın benzer hissettirdiğini ama daha çok yol tutuşuna sahip olduğunu söylüyor.

"Kullanışlı bilgiler topladık. Şu anda Alpine ile bir takım savaşındayız ve Alonso, Lando'yu geçti; Ocon da beni geçti. Yani hâlâ yapılacak işler var."

"Dürüst olmak gerekirse araç büyük oranda aynı, sadece biraz daha yol tutuşu var. Temel olarak hâlâ aynı hissiyat var. Elbette biraz daha iyi ama bence hâlâ aynı tur zamanlarını kovalıyoruz. Bu kötü bir şey değil çünkü gelişmeye devam etmemiz gereken alanları biliyoruz."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images