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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Ricciardo, yedek pilot olarak Red Bull'a dönebilir

Son çıkan iddialara göre sene sonunda McLaren'dan ayrılacak olan Daniel Ricciardo, 2023'te eski takımı Red Bull'a yedek pilot olarak dönmek için görüşmeler yapıyor.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Ricciardo, yedek pilot olarak Red Bull'a dönebilir
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McLaren ile son iki yarışına çıkacak olan Ricciardo, normal şartlarda 2023'te F1'de yarışmayacağını açıklamıştı.

2023 için bir anlaşması bulunmayan Avustralyalı pilotun, 2024'te dönme umuduyla 2023'te yedek pilotluğu kabul edeceği biliniyor.

Normalde Ricciardo'nun yedek pilotluk için Mercedes'e yakın olduğu düşünülüyordu ancak son iddialara göre Ricciardo'nun eski takımı Red Bull'a dönmesi daha büyük bir ihtimal.

Bazı kaynaklar Mercedes'in yedek pilotluk için henüz bir anlaşması bulunmayan Mick Schumacher'le anlaşacağı, bu yüzden Ricciardo ile anlaşmayacağını iddia ettiler. 

Ricciardo 2014 - 2018 yılları arasında Red Bull ile 5 sezon yarışmış ve kariyerindeki 8 galibiyetin 7'sini o dönemde kazanmıştı.

Son iddialar için Ricciardo, daha önceki açıklamalarını yineledi ve imzalanan ya da açıklamaya yakın olduğu bir gelişmenin olmadığını söyledi.

Ricciardo, "Şu anda açıklanacak ya da açıklamaya yakın olduğum bir şey yok. Bir şeyler yapabilirim ancak size söyleyebileceğim yeni bir şey yok."

"Anlaştığım bir şey yok, size bunu söyleyebilirim. Henüz bir anlaşma yok."

"Daha önce de söylediğim gibi, saklayacak bir şeyim yok. Anlaşma durumu açısından, herkesle konuşma açısından serbestim ancak şu an için kesin bir şey yok."

"Bir şey olsaydı, güvenin bana, size söylerdim." dedi.

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