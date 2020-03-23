Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
129 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
157 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
164 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
221 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
234 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
248 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Yaşananlar pilot pazarını etkilemeyecek"

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: "Yaşananlar pilot pazarını etkilemeyecek"
Ekleyen:
, Editör
23 Mar 2020 15:23

Daniel Ricciardo, Coronavirüs nedeniyle 2021 teknik düzenlemelerinin ertelenmesinin ya da 2021'de daha az yarış yapılmasının, pilot pazarı üzerinde ciddi bir etkisi olmayacağını söyledi.

2020 sezonunun ardından Formula 1'de büyük çaplı kural değişiklikleri yapılacaktı ancak Coronavirüs işleri tamamen karıştırdı.

Başlangıçta 22 yarışlık bir takvim olacaktı ancak ilk yedi yarıştan beşi ertelenirken, ikisi iptal edildi. Takvim daha şimdiden 20'ye düştü ve ertelenen yarışlardan ya da sonraki yarışlardan bazılarının daha iptaline kesin gözüyle bakılıyor.

Bu da takımlara maddi kayıp olarak geri dönecek ve bu yüzden de 2021'deki büyük çaplı kural değişiklikleri 2022'ye ertelendi. Bu haber pilotlar için de büyük bir önem taşıyor.

Çünkü Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Alex Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Nicholas Latifi, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi'nin sözleşmesi sona eriyor.

Sadece Max Verstappen, Charles Leclerc, Sergio Perez, Lance Stroll, Esteban Ocon ve George Russell'ın yerleri garanti.

Ancak adı Ferrari ile McLaren koltukları için anılan Ricciardo, yaşananların pilot pazarını etkilemeyeceğini söyledi.

The Age gazetesine verdiği demeçte Riccardo , "Şu noktada oldukça berbat bir durum var ve yargıya varmak çok zor. Ama insanların meydana gelen değişikliklerden bağımsız olarak kararlarını vereceğine inanıyorum.”

"Birisinin 2022 yılında serbest bir pilot olmak için bir yıllık sözleşme imzalamayacağına inanmak zor, bu konudaki riskler çok yüksek. Benzersiz bir durum içerisinde değilseniz, bir yıl normalde idealden uzaktır. Bu yüzden şu andan itibaren imzalanan sözleşmelerin, hem mevcut kuralları hem de 2022'de gelecek olan yeni kuralları kapsayacağını düşünüyorum."

"Bu yılın ardından Max ve Charles hariç, çoğumuzun sözleşmesinin noktalanacağını düşünürsek, tüm bunlar durumu ilginç hale getiriyor."

Ricciardo, 2022 kurallarının ertelenmesine şaşırdığını kabul etti.

“Bu haberi ilk duyduğumda, her şeyin erteleneceğine şaşırdım. Şimdi bu konuda yorum yapmaya hazır olmadan önce tüm durumun anlaşılması gerekiyor."

"Bilinmeyen o kadar çok şey var ki, her şey olabilir gibi geliyor."

Alakalı video

Sonraki haber
Stroll, Aston Martin’deki hisselerini arttıracak

Önceki haber

Stroll, Aston Martin’deki hisselerini arttıracak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
80 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Kvyat, Ferrari ihtimalini reddetmiyor

2s
2
Formula 1

İzole günlerde izlenebilecek en iyi 13 motor sporları filmi

3
Formula 1

"Mercedes'e geçiş, McLaren için maliyetli olacak"

4
Formula 1

Ocon: "Mercedes, DAS'ı ben takımdan ayrıldıktan sonra çıkardı"

3s
5
Formula 1

Stroll, Aston Martin’deki hisselerini arttıracak

45dk

Son Videolar

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi 07:34
Formula 1
3s

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell 00:50
Formula 1

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir? 05:20
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir?

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da! 01:16
Formula 1

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da!

Ross Brawn ile virus, 2021 kuralları ve Netflix - Özel röportaj 06:49
Formula 1

Ross Brawn ile virus, 2021 kuralları ve Netflix - Özel röportaj

Son Haberler

Ricciardo: "Yaşananlar pilot pazarını etkilemeyecek"
F1

Ricciardo: "Yaşananlar pilot pazarını etkilemeyecek"

Stroll, Aston Martin’deki hisselerini arttıracak
F1

Stroll, Aston Martin’deki hisselerini arttıracak

Kvyat, Ferrari ihtimalini reddetmiyor
F1

Kvyat, Ferrari ihtimalini reddetmiyor

Ocon: "Mercedes, DAS'ı ben takımdan ayrıldıktan sonra çıkardı"
F1

Ocon: "Mercedes, DAS'ı ben takımdan ayrıldıktan sonra çıkardı"

Resmi: 2020 Azerbaycan GP ertelendi
F1

Resmi: 2020 Azerbaycan GP ertelendi

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.