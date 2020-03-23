Ricciardo: "Yaşananlar pilot pazarını etkilemeyecek"

2020 sezonunun ardından Formula 1'de büyük çaplı kural değişiklikleri yapılacaktı ancak Coronavirüs işleri tamamen karıştırdı.

Başlangıçta 22 yarışlık bir takvim olacaktı ancak ilk yedi yarıştan beşi ertelenirken, ikisi iptal edildi. Takvim daha şimdiden 20'ye düştü ve ertelenen yarışlardan ya da sonraki yarışlardan bazılarının daha iptaline kesin gözüyle bakılıyor.

Bu da takımlara maddi kayıp olarak geri dönecek ve bu yüzden de 2021'deki büyük çaplı kural değişiklikleri 2022'ye ertelendi. Bu haber pilotlar için de büyük bir önem taşıyor.

Çünkü Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Alex Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Nicholas Latifi, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi'nin sözleşmesi sona eriyor.

Sadece Max Verstappen, Charles Leclerc, Sergio Perez, Lance Stroll, Esteban Ocon ve George Russell'ın yerleri garanti.

Ancak adı Ferrari ile McLaren koltukları için anılan Ricciardo, yaşananların pilot pazarını etkilemeyeceğini söyledi.

The Age gazetesine verdiği demeçte Riccardo , "Şu noktada oldukça berbat bir durum var ve yargıya varmak çok zor. Ama insanların meydana gelen değişikliklerden bağımsız olarak kararlarını vereceğine inanıyorum.”

"Birisinin 2022 yılında serbest bir pilot olmak için bir yıllık sözleşme imzalamayacağına inanmak zor, bu konudaki riskler çok yüksek. Benzersiz bir durum içerisinde değilseniz, bir yıl normalde idealden uzaktır. Bu yüzden şu andan itibaren imzalanan sözleşmelerin, hem mevcut kuralları hem de 2022'de gelecek olan yeni kuralları kapsayacağını düşünüyorum."

"Bu yılın ardından Max ve Charles hariç, çoğumuzun sözleşmesinin noktalanacağını düşünürsek, tüm bunlar durumu ilginç hale getiriyor."

Ricciardo, 2022 kurallarının ertelenmesine şaşırdığını kabul etti.

“Bu haberi ilk duyduğumda, her şeyin erteleneceğine şaşırdım. Şimdi bu konuda yorum yapmaya hazır olmadan önce tüm durumun anlaşılması gerekiyor."

"Bilinmeyen o kadar çok şey var ki, her şey olabilir gibi geliyor."

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