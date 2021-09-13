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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Ricciardo: "Yaşadığım zorluklardan sonra bu zafer çok kıymetli"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, 2018 yılından bu yana yaşadığı inişler ve çıkışların ardından, İtalya'da elde ettiği zaferin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Ricciardo: "Yaşadığım zorluklardan sonra bu zafer çok kıymetli"

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, 2018 Monako'dan sonra ilk zaferini geçtiğimiz pazar günü Monako'da aldı ve galibiyet hasretine son verdi.

Avustralyalı pilot, özellikle McLaren'a geçmesinin ardından yılın ilk yarısında epey zorluk çekmişti.

Galibiyetin ardından konuşan Ricciardo, şöyle dedi: "Açıkçası ne söylesem bilmiyorum. Röportaj bittikten sonra birkaç röportaj verdim ve görünüşe bakılırsa her yere farklı cevaplar verdim!"

"Bugün özel bir gün ve sezon bir bütün olarak çok özel. Bu yıl benim için diğerlerine göre daha zor başladı ve Formula 1 uluslararası bir spor olduğu için ne kadar zorlandığımı tüm dünya gördü. Bundan kurtulmak ve takım adına bir duble yaparak kazanmak inanılmaz bir şey."

"Cuma gününe kadar sadece umudum vardı, cuma günü ise bu hafta sonu bir şeyler yapabileceğimize ikna oldum. Bu yüzden savaş için çok hevesliydim çünkü daha fazlasının mümkün odluğunu gördüm. Pek sık gelmeyen bu fırsatı kaçırmak istemedim. Cumartesi ve pazar günü ise sınırdaydım."

"Bu zafer benim için çok fazla anlam ifade ediyor. Mutluluk seviyemi sadece yarıştaki sonuçlar belirlemiyor, hayatımı bu şekilde yaşamıyorum. Bir önceki zaferimden bu yana üç yıldan fazla bir süre geçti ve eğer sadece bununla mutlu olsaydım, o zaman tüm bu süre zarfında ruh halim kötü olurdu."

"2018'deki Monako GP'den bu yana çok şey oldu fakat Formula 1'i belki de bu yüzden seviyoruz. Başarıya ulaştıktan sonra tüm zorlukların ve çabanın boşa gitmediğini anlıyorsunuz. Tüm bunlardan sonra, aldığınız sonuçla daha fazla değer veriyorsunuz."

"Muhtemelen birkaç gün içerisinde bugün verdiğim röportajları seyrettiğimde, 'gerçekten bunu ben mi söyledim?' diye sorarım. Doğruyu söylemek gerekirse şu anda neler olduğunu hâlâ tam olarak anlayabilmiş değilim."

"Genel olarak bakarsak, sezonun ilk yarısı benim için kolay değildi ama kendime olan inancımı hiç kaybetmedim. Biraz ara vermeye ihtiyacım vardı ve yaz arası bana çok yardım etti."

Ricciardo, Max Verstappen'e karşı hiçbir noktada savunma yapmak zorunda kalmadığını söyledi.

"Max bazı turlarda daha agresifti ve bana biraz daha yaklaştı. Fakat hiçbir zaman kendimi gerçek anlamda savunma zorunda kalmadım. Bir hata yapmadığım sürece beni geçmeye çalışmasının zor olacağını gördüm. Bölümün sonuna doğru lastiklerim tempo kaybetmeye başladığında, biraz kötü hissettim fakat diğer sürücülerin de zorluklar yaşadığını gördüm."

"Pit stopa gittim ve rakiplerimiz de arkamızdan geldi. Sonrasında lider döndüğümde, eğer bir sorun çıkmazsa kazanacağımızı anladım. O andan itibaren tamamen şansıma güvendim."

Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, with his trophy after the race

Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, with his trophy after the race

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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