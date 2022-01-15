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Formula 1 Haberler

Ricciardo: "Yaşadığım sorunların 'çaba eksikliğiyle' ilgisi yok"

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, Şef Editör

Daniel Ricciardo, 2021 sezonunda yaşadığı sorunların veya düşük performansların, çaba eksikliğinden kaynaklanmadığını söylüyor.

Ricciardo: "Yaşadığım sorunların 'çaba eksikliğiyle' ilgisi yok"

Daniel Ricciardo, 2021 yılında büyük umutlarla McLaren'a gelmişti ve genel olarak herkes ondan İngiliz ekibe liderlik etmesini bekliyordu.

Avustralyalı pilot, bazı yarışlarda çok iyi performans gösterse de, genel olarak istikrarsızdı ve Lando Norris'le mücadele etmekte zorlandı.

Ricciardo hem sıralama turlarında hem de toplanan puanlarda genç takım arkadaşının gerisinde kaldı.

Buna karşılık Ricciardo, yılın ikinci yarısında, öncesine kıyasla daha iyiydi ve Monza'da galibiyete ulaşmayı başardı.

Bazıları kendisini sert sözlerle eleştirse de Ricciardo, elde ettiği kötü sonuçların çalışma veya çaba eksikliğiyle ilgili olmadığını belirtti.

Ricciardo şöyle dedi: "Benim için sona eren sezonun en iyi anı hiç şüphesiz Monza yarışıydı."

"Bu, galibiyete ulaşmanın getirdiği bir durum değil. Öyle hissediyorum çünkü, taraftarların %99'u bu yıl herhangi bir yarış kazanamayacağımı düşünüyordu."

"Bu yüzden elde ettiğim bu zaferle daha da gurur duyuyorum."

"Monza'nın etkisini, zaman geçtikçe daha fazla fark ettim. Açıkçası bunun kariyerimin en önemli günü olduğuna inanıyorum."

"Elbette bu yıl birkaç kötü anım veya düşüşler vardı. Fakat bunların yaşanmasının sebebi, benden kaynaklı bir çaba eksikliğiyle alakalı değildi."

"Vicdanım tamamen rahat ve hiçbir şeyden pişman değilim. Kendi açımdan her şeyimi verdim ve elimden gelenin en iyisini yaptım."

"Ayrıca geri dönüp bakarsak, sezonun ikinci bölümünde ilk yarıya kıyasla daha iyisini yaptım."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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