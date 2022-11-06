Ricciardo, yaşadığı 'zorlu yılın' ardından psikolojik destek alıyor

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Sekiz kez Grand Prix kazananının son galibiyeti, 2018 Monaco GP'de Red Bull ile elde ettiği galibiyetti.

O zamandan beri Ricciardo, hem Renault'da hem de McLaren'de toplam iki sezon geçirdiği için; bir takıma ait hissetmekte zorlandı. Ricciardo'nun Renault'dan ayrılması kendi seçimiydi ancak McLaren'den ayrılması, takım tarafından sözleşmesinin bir yıl kısaltılması sonucu gerçekleşti.

Ricciardo McLaren'a ilk katıldığında ilk beklenti; takım arkadaşı Lando Norris'e liderlik ederek takımı ileri taşımasıydı. Ancak bu beklenti gerçekleşmedi.

Ricciardo'nun bu konudaki açıklaması, kullandığı araçla bir adım ileri gidiyormuş gibi hissettiğinde, hemen ardından iki adım geri gittiğini hissetmesiydi.

Formula 1'deki sorunları o kadar büyüdü ki, kişisel hayatına da etki etmeye başladı ve o anda Ricciardo, profesyonel bir yardıma ihtiyacı olduğunu anladı.

Ricciardo, Daily Mail ile yaptığı röportajda, "İçinde bir türlü rahat hissetmediğim ve bana uymayan bir araç sebebiyle sürekli özgüvenim zarar görüyordu."

"Ne zaman bir çözüm bulacağımızı düşünsek, başka zorluklar da beraberinde geldi. Bir şeye bu kadar çok şey katarsanız ve işe yaramazsa, hayal kırıklığına uğrarsınız."

"Bu durum beni geçen yıl da çok etkilemişti."

"Biri yemeğe çıkalım dese bile isteksiz oluyordum, hep biraz ikna edilmeye ihtiyacım oluyordu."

"Geçen yıl, ki geçirdiğim en zor yıldı, bir psikologla görüşmeye başladım."

"Yarışlar hep sonuç odaklıdır ve pazar günkü mutluluğunuzu belirler. Bu noktada arkadaşlık ilişkilerimi de ihmal ettiğimi fark ettim ve hayatımın iki tarafının kesişmediğinden emin olmak için biriyle konuşmanın iyi olacağını düşündüm."

"Her şeyde olduğu gibi, farklı bir bakış açısına ihtiyacım vardı. Ve takvim çok uzun olduğu için yarışta olanlardan kendimi soyutlamak zordu." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ricciardo, McLaren'in bir yıldan fazla bir süre kala anlaşmasını bitirmek istemesinin kendisi için biraz sürpriz olduğunu da ekledi.

Avustralyalı pilot, "Üç yıllık anlaşmamın olduğu düşünülürse, bu oldukça beklenmedikti."

"Bu, kendinizi hazırlayabileceğiniz bir şey değil. Ancak yılın başlarında Andreas [Seidl] ve Zak [Brown] ile işleri iyileştirmek amacıyla neler yapabileceğimizi görmek için bazı görüşmeler yapmıştım."

"Bu her iki taraf için de endişe vericiydi, sürekli 14. ve 15. sıralarda olmak istemiyordum."

"Yine de işlerin düzeleceğine dair inancımı korudum. Ancak bu gerçekleşmedi ve sezonun ortasında böyle bir karar aldılar. Bu da beni "Şimdi ne olacak?" diye düşünmek gibi zor bir duruma soktu." dedi.

Ricciardo için bir sonraki adım, Mercedes ya da Red Bull'da yedek pilotluk rolü gibi görünüyor.