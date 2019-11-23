Ricciardo, yarıştan sonra Magnussen'den özür dilemiş

Brezilya'da gerçekleştirirken yarışta Ricciardo, Magnussen'e atak yapmış ancak blokaj yaşayarak Danimarkalı pilota çarpmıştı.

Magnussen spin atıp geriye düştü ve 11. sırada finiş gördü. Diğer tarafta Ricciardo ceza almasına rağmen harika bir geri dönüşle puan aldı.

Magnussen, Ricciardo'nun olaydan ötürü özür dilediğini söyledi.

“Orada ne olduğunu bilmiyorum. Belki de durumu yanlış değerlendirdi. Daniel benden özür diledi, bu yüzden her şey yolunda.”

“Ama evet harika değildi. Sonuçta yarışın başında spin atmak olabilecek en iyi senaryo değil. Ön kanada hasar verdim ve çok fazla pozisyon kaybettim.”

“Yarışta olan şeylere ve fırsatlara bakarsak, bu üzücüydü, çünkü tüm şansımızı kaybettik. Her şey, istediğimizin tam tersi şekilde gitti."

“Hayal kırıklığı yaşamamak elde değil. Yarışın sonunda güvenlik aracı bize puan kazanma şansı verdi ama şanslı değildim. Yarış yeniden başladıktan sonra herkes çok daha hızlıydı ve özellikle 12. virajda sorunlar vardı. Yol tutuş yoktu ve kayıyordum.”

“Yarışın başındaki o olay olmasaydı muhtemelen puan alırdık. Aynı zamanda güvenlik aracı sonrasındaki durum da pek iyi değildi. Bu üzüntü verici.”