Ricciardo: “Yarıştan daha çok keyif aldım”

Red Bull Ring’deki ikinci hafta sonunda Ricciardo, sıralama turlarında ancak 13. sıraya yerleşerek bir kez daha üçüncü bölüme kalmayı başaramadı. Bunun aksine takım arkadaşı Norris ise F1 kariyerinin en iyi sıralama sonucunu aldı ve ikinci sıraya yerleşti.

Buna rağmen Avustralyalı pilot, güzel bir start ve ilk tur geçirerek önemli pozisyonlar kazandı ancak son turda Carlos Sainz’a geçilerek yarışı 7. sırada tamamladı. Buna rağmen, sıralamalara kıyasla yarıştan daha fazla keyif aldığını dile getiren Ricciardo, bunun sebebinin kendisini hep meşgul tutan pist üstü mücadeleleri olduğunu belirtti.

Daniel Ricciardo, McLaren arriving at the track 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Dün harika değildi ama yarıştan daha çok keyif aldım çünkü beni hep meşgul tuttu. İyi bir start aldım, yeniden startta da iyiydim ve sonra savunma yapmak biraz zorlayıcıydı ama yine de daha iyi bir gündü.”

Ardından Ricciardo, önemli olan şeyin yarışmaktan keyif almak olduğunu ve bazen bunu yapmayı unuttuklarını söyledi.

“Bazen bunu unutuyorsunuz ve bu sadece yarışmak için geçerli değil, hayatta ne işte çalışıyorsanız çalışın en önemli şey bundan keyif almak çünkü bundan mutlu olduğunuzda yapmanız gereken şeyi en iyi şekilde yapıyorsunuz.”

“Elbette sizin moralinizi de bozabiliyor ama bugün buna ihtiyacımız vardı. Sadece keyif almaya bakmalıyız. Dürüst olmak gerekirse pozisyonum çok önemli değildi, sadece mücadelelere girmek ve savaşmak önemli olan noktaydı.”

“Bugün her şey yolunda gitti ve geçen hafta da aynı şekildeydi ama bence bu Silverstone’daki sprint yarışı öncesinde bana cesaret verdi. Yarışa nereden başlarsam başlayayım ilerleyebileceğim konusunda özgüvenimi artırdı.”

Ayrıca Ricciardo, yarışların ardından hemen o günü geride bırakmanın mental açıdan zor olduğunu da belirtti.

“Fiziksel açıdan kondisyonumuz iyi ama mental olarak, pazar akşamı yarıştan sonra o günü aklınızdan çıkarmak çok zor oluyor. Harika uyuyamıyorsunuz ve sonra her şey tekrar başlıyor. Perşembe günü tekrar iş başına dönüyorsunuz ve bunu üç hafta üst üste yapıyorsunuz. Birkaç iyi uykuya ihtiyacım var!”