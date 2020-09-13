Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Yarış:
04 Saat
:
11 Dakika
:
06 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Yarış:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
89 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Yarışta pek çok geçiş göreceğiz"

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: "Yarışta pek çok geçiş göreceğiz"
Ekleyen:
, Editör

Renault F1 pilotu Daniel Ricciardo, yarışta söylenenlerin aksine pek çok geçiş olmasını bekliyor.

Daniel Ricciardo, sıralama turlarında iyi bir performans ortaya koydu ve seansı sekizinci sırada tamamladı.

Ricciardo, "Sarı bayraklar bizi etkiledi ama durum bu. Sıralama turlarının ikinci bölümünde Charles Leclerc ile aynı zamanı yaptım, bu yüzden beşinci sırayı alma şansımız olduğunu düşünüyorum."

"Genel olarak seans iyi geçti. Sabah bölümünde pek çok sorun vardı, ancak sıralama turlarından önce ayarları değiştirdik ve araç çok daha iyi hale geldi. Her iki araç da son bölüme kaldı, ki bu iyi bir başarı."

"Ancak sekizinci ve onuncu sıralar yerine, beşinci civarı sıralarda yer alabilirdik. Yine de yarın iyi bir şansımız var.

"Her şeye rağmen mutluyum çünkü antrenman turlarında ciddi bir tutuş eksikliği vardı. Başlangıçta oldukça düşük bir yere basma gücüne sahiptik. Takım ayarları değiştirdi ve her şey daha iyi hale geldi."

"Sabah Formula 3'ü seyrettim. DRS'nin olması iyi. Düzlükte geçiş yapmak zor gibi görünmüyor."

"Formula 2 yarışı mesela çılgıncaydı. Kazananı tahmin etmek imkansızdı. Umarım yarın da benzer bir şey yaşarız. 12. ve 15. virajlar çok düşük hızlı virajlar. Bu yüzden farklı hatlar kullanabilirsiniz, bu da kirli havadan kaçmanıza ve düzlükte geçiş yapmanıza izin verebiliyor.."

"Kısacası çok fazla tahminde bulunmak istemiyorum ama geçiş yapamayacak kadar kadar kötü olacağını düşünmüyorum. Bu iyi bir haber." dedi.

 
Wolff, 200 milyon dolarlık F1'e giriş ücretini savundu

Önceki haber

Wolff, 200 milyon dolarlık F1'e giriş ücretini savundu

Sonraki haber

Toskana GP öncesi: Yarış gridi

Toskana GP öncesi: Yarış gridi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Toskana GP öncesi: Yarış gridi
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Sonuçlar

Toskana GP öncesi: Yarış gridi

Toskana GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Mercedes 1-2!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Toskana GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Mercedes 1-2!

Ricciardo: "Yarışta pek çok geçiş göreceğiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Yarışta pek çok geçiş göreceğiz"

Wolff, 200 milyon dolarlık F1'e giriş ücretini savundu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, 200 milyon dolarlık F1'e giriş ücretini savundu

F1, takımları stok yapmamaları konusunda uyardı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, takımları stok yapmamaları konusunda uyardı

11-13 Eylül Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

11-13 Eylül Yarış Programı

Son Haberler

Toskana GP öncesi: Yarış gridi
Haber video
F1 Formula 1 / Sonuçlar

Toskana GP öncesi: Yarış gridi

Ricciardo: "Yarışta pek çok geçiş göreceğiz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Yarışta pek çok geçiş göreceğiz"

Wolff, 200 milyon dolarlık F1'e giriş ücretini savundu
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, 200 milyon dolarlık F1'e giriş ücretini savundu

Takım arkadaşı mücadeleleri: Toskana GP
F1 Formula 1 / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Toskana GP

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

2
Formula 1

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

3
Formula 1

Toskana GP öncesi: Yarış gridi

22dk
4
Formula 1

Toskana GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Mercedes 1-2!

5
Formula 1

Ricciardo: "Yarışta pek çok geçiş göreceğiz"

1s

Son Haberler

Toskana GP öncesi: Yarış gridi
F1

Toskana GP öncesi: Yarış gridi

Ricciardo: "Yarışta pek çok geçiş göreceğiz"
F1

Ricciardo: "Yarışta pek çok geçiş göreceğiz"

Wolff, 200 milyon dolarlık F1'e giriş ücretini savundu
F1

Wolff, 200 milyon dolarlık F1'e giriş ücretini savundu

Takım arkadaşı mücadeleleri: Toskana GP
F1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Toskana GP

Albon gözünü podyuma dikti
F1

Albon gözünü podyuma dikti

Son Videolar

2020 Toskana GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

2020 Toskana GP grid pozisyonları

Mugello hakkında bilmeniz gereken her şey 07:32
Formula 1

Mugello hakkında bilmeniz gereken her şey

Mission Winnow: Ferrari'nin 1000. Grand Prix Kutlaması 00:59
Formula 1

Mission Winnow: Ferrari'nin 1000. Grand Prix Kutlaması

McLaren'ın Steiermark GP arka kanadı 01:09
Formula 1

McLaren'ın Steiermark GP arka kanadı

Grand Prix Greats – Renault'nun Formula 1 geçmişi 02:26
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun Formula 1 geçmişi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.