Ricciardo: "Yarışta pek çok geçiş göreceğiz"

Daniel Ricciardo, sıralama turlarında iyi bir performans ortaya koydu ve seansı sekizinci sırada tamamladı.

Ricciardo, "Sarı bayraklar bizi etkiledi ama durum bu. Sıralama turlarının ikinci bölümünde Charles Leclerc ile aynı zamanı yaptım, bu yüzden beşinci sırayı alma şansımız olduğunu düşünüyorum."

"Genel olarak seans iyi geçti. Sabah bölümünde pek çok sorun vardı, ancak sıralama turlarından önce ayarları değiştirdik ve araç çok daha iyi hale geldi. Her iki araç da son bölüme kaldı, ki bu iyi bir başarı."

"Ancak sekizinci ve onuncu sıralar yerine, beşinci civarı sıralarda yer alabilirdik. Yine de yarın iyi bir şansımız var.

"Her şeye rağmen mutluyum çünkü antrenman turlarında ciddi bir tutuş eksikliği vardı. Başlangıçta oldukça düşük bir yere basma gücüne sahiptik. Takım ayarları değiştirdi ve her şey daha iyi hale geldi."

"Sabah Formula 3'ü seyrettim. DRS'nin olması iyi. Düzlükte geçiş yapmak zor gibi görünmüyor."

"Formula 2 yarışı mesela çılgıncaydı. Kazananı tahmin etmek imkansızdı. Umarım yarın da benzer bir şey yaşarız. 12. ve 15. virajlar çok düşük hızlı virajlar. Bu yüzden farklı hatlar kullanabilirsiniz, bu da kirli havadan kaçmanıza ve düzlükte geçiş yapmanıza izin verebiliyor.."

"Kısacası çok fazla tahminde bulunmak istemiyorum ama geçiş yapamayacak kadar kadar kötü olacağını düşünmüyorum. Bu iyi bir haber." dedi.