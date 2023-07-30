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Ricciardo: "Yarışta çok fazla vites kutusu izledim"

Daniel Ricciardo, Belçika Grand Prix'sinde araçtan maksimum verimi alamadıklarını ve yarış boyunca çok fazla vites kutusu izlediğini söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Ricciardo, AlphaTauri ile F1'e geri döndüğü ikinci yarışa 19. sıradan başlayıp çizgiyi 16. sırada geçti. 

Tecrübeli pilot, aracın performansının oldukça sınırlı olduğunu söyledi. Hafta sonu boyunca araç onu zorlasa da bunun 'cesaretinin kırılmasına sebep olmasını' istemediğini söyledi. 

"Dürüst olmak gerekirse, bugün tempo açısından oldukça sınırlı hissettim diyebilirim."

"Orta sektör boyunca, tüm yüksek hızlarda yeterince yol tutuşu üretemediğimizi hissettim ve lastikler gerçekten aşırı ısınıyordu. Önümüzdeki gruptan kopamadık, lastiklerimiz yeni olmasına rağmen bizi geçiyorlardı."

"Ortalık yatıştığında biraz daha iyi bir tempom oluyordu ama onların arkasında kalıyordum. Evet, biraz zorlu bir yarıştı."

"Sanırım piste geri dönmeye ve bundan ne öğrenebileceğimizi görmeye hevesliyim. Cesaretimin kırılmasını da istemiyorum. Bu yüzden ayarlarla ilgili basit bir şey olabilir, yanlış yola girmiş olabiliriz ve hepsi bu. Ama evet, keşke biraz daha fazla atak yapabilseydim."

"Bugün muhtemelen araçtan en iyi şekilde yararlanamadık ama yapabileceğimiz buydu."

"Yani bugün çok fazla vites kutusu izledim. Bilmiyorum, insanların vites kutuları evdeki şömine parçaları gibi, benim ilgi alanım değil, bu yüzden daha fazla görmeme gerek yok!"

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Aracın genel performansı ile ilgili AlphaTauri pilotu, "Yani, her şeyi bir perspektife koyduğumda bence sorun yok."

"Anladığım kadarıyla, sonlara doğru temiz havada attığımız birkaç turda aslında iyi bir hıza sahiptik. Yani muhtemelen o kadar da kötü değil. Ama evet, şimdi spora geri döndüm, tadını aldım ve griddeklilerin k*çlarını tekmelediğimden emin olmak istiyorum." dedi.

Sezonun ikinci yarısı için beklentileri ve hedefleri sorulduğunda ise Ricciardo, şunları söyledi: "Tatilden önce bu iki yarışa katıldığım çok mutluyum çünkü bana kesinlikle üzerinde düşünecek, geliştirecek ve ekibe bazı sorular yöneltecek bir şeyler veriyor."

"Bu yüzden Zandvoort'a çok daha iyi hazırlanmış olarak gideceğimizi hissediyorum ve bence bu bizi sezonun ikinci yarısına biraz daha iyi hazırlıyor."

"Açıkçası kondisyonumu biliyorum, bu yüzden yaz tatilinde de çalışabilirim, herkes Pina Colada'sını ya da p**is büyütücüsünü yudumlarken ben spor salonunda olacağım ve çok daha az alkol alacağım." 

"Kesinlikle benden çok daha fazla parti yapıyor olacaklar, özellikle de dünkü podyumundan sonra Pierre Gasly yapıyor olacaktır." dedi.

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Podyumu kaçırdığını düşünen Russell: "Hafta sonu bittiği için mutluyum"

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