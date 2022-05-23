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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Ricciardo: "Yarışın herhangi bir bölümünde değil, tamamında yavaştım"

Daniel Ricciardo, puan alamadığı İspanya GP'sinin ardından yarış boyunca birçok sorunla karşı karşıya kaldığını, yine de ilk 10'un dışına gerilemenin hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

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Ricciardo: "Yarışın herhangi bir bölümünde değil, tamamında yavaştım"
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Ricciardo için iyi başlayan Barcelona hafta sonu istediğinin çok ama çok uzağında sonuçlandı.

Cumartesi günü son bölüme kalan ve dokuzuncu olarak bu sene ilk defa bir Cumartesi günü takım arkadaşını mağlup eden Ricciardo, yarışta ise iyi bir start almasına rağmen iyi bir tempo tutturmakta zorlandı ve her pit stop sonrası biraz daha gerilediği mücadeleyi 12. sırada tamamlayarak puan alamadı.

Yarışın ardından konuşan Ricciardo, puan barajının dışına gerilemenin onu hayal kırıklığına uğrattığını söylüyor.

Avustralyalı pilot, "Uzun bir öğleden sonra oldu, herhangi bir stintte değil, yarışın genelinde yavaştım."

"Aynı zamanda hiçbir şekilde yol tutuşuna sahip olmadığım bir yarıştı. Araçtaki yol tutuşundan faydalanmaya çalıştığında sürekli kayıyor ve yavaşlamak zorunda kalıyordum. Lastikleri korumak için de yavaş sürmem gerekiyordu. Bunun dışında herkesin pist koşullarından ve sıcaklıktan ötürü şikayetçi olduğundan da eminim."

"İlk turun ardından 8. sıradaydım, dolayısıyla puan barajının dışına düşmek hayal kırıklığı. Birçok olay yaşandı, Hamilton'ın ilk turda lastik patlattığını hatırlıyorum. Nispeten iyi bir pozisyondaydık ama 3. turdan itibaren çok yakında savunma yapmak zorunda kalacağımı biliyordum."

"Elbette 2 ya da 3 pit stop yapacağımızı da olduğunu biliyorduk, bu yüzden "pite gireriz, yeni lastiklerle biraz daha hızlanırız" diye düşünüyorduk, ama hayır, yarış boyunca hiçbir şekilde mücadelenin içinde değildik." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ricciardo için en önemli referans noktası takım arkadaşı Lando Norris. 

İngiliz pilot geçtiğimiz sezon yarış kazanamadı, fakat 4 podyum ve 1 pole pozisyonu ile sezonu 6. sırada kapattı. Avustralyalı pilot ise galibiyete ulaştığı Monza dışında podyuma çıkamamakla birlikte sezonun çoğunu araca uyum sağlamaya çabalayarak geçirdi ve Norris'in 45 puan gerisinde 8. olabildi.

Bu sezon da durum pek değişmiş değil, Ricciardo'nun Norris'in 39 puanına karşın yalnızca 11 puanı bulunuyor. Dolayısıyla 3 senelik sözleşmesinin son senesinin opsiyonlu olduğu bilinen Ricciardo'nun takımdaki geleceği hakkında spekülasyonların ortaya çıkması an meselesi.

Takımla gelecek sezon için konuşup konuşmadığı sorulan Ricciardo, "Hayır, konuşmadık. Eğer bir cevap vermem gerekirse yazın konuşacağımızdan eminim, fakat ne zaman konuşacağımız hakkında da konuşmadık."

"Yaz ile kastettiğimin yaz arasının hemen öncesi olduğunu biliyorsunuz. Hazır bu konudan konuşmuşken, bugün oldukça sıcaktı, bu yüzden sana farklı bir cevap vereceğim. Miami'yi nem yüzünden daha zor buldum. Bu Avustralya sıcağı ya da en azından Batı Avustralya sıcağı gibi, ben de biraz daha iyiyim."

Bu sorunun ardından sözleşmesinin üç sezonluk olduğu hatırlatılan Ricciardo, "Evet, öyle. Bana cevaplattığınız soruya cevap vermem bile gerekmiyordu, bu doğru."

"Şu anda farklı bir seçeneğe sahip değilim. Bu konudaki sorulara cevap vermeyeceğim çünkü açıkçası herhangi bir şey söylemek yanıltıcı olur. Henüz sözleşme görüşmeleri yapmamamın bir nedeni var." dedi.

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