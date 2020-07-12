Ricciardo: "Yarışı bu şekilde bitirmek üzücüydü"

Avustralyalı pilot, yarışın uzun bir bölümü boyunca Stroll'ün arkasında sıkışmasının nasıl hissettirdiği sorusuna şu cevabı verdi: "Öncelikle Stroll beni gerçekten geçmedi, ikimizi de dışarı doğru zorladı."

"Her zaman kendime karşı eleştirel olacağım, ve kapıyı ona karşı kapatmam gerekiyordu ancak onun bir hamle yapacağını düşünmüyordum, bu yüzden çok umutsuzca yapılan bir hamle olduğuna inanıyorum."

"Sanırım Lando onu yakalamıştı ve bir şey yapması gerekiyordu, yoksa Lando onu yiyip bitirecekti. İç kısmı kapadım ve temas ettik, bu yüzden çok utanç verici bir şekilde yarışı tamamladık ve Lando'ya geçildik. Sanıyorum ki Stroll'e karşı yerimi geri alacağım, ancak hâlâ... yarışı bu şekilde bitirmek utanç vericiydi."

"Yarışın ilk kısmı orta hamur lastikler ile gayet normaldi, oldukça güçlüydük. Ancak pitler sonrasında birkaç sorun ile karşılaştık ve yumuşak lastikler istediğimiz kadar iyi çalışmıyordu, ancak Lance'i arkamızda tutmakta iyi bir iş çıkardığımıza inanıyordum, ta ki iki tur kala her şey dağılana kadar."

Stroll ile olan temasları sonrasında, Kanadalı pilottan yerini geri alacağını beklediğini söyleyen Ricciardo, açıklamasına şu şekilde devam etti: "Eğer beni dışarı doğru iterse ve pistte kalırsa o zaman hakkını veririm, onu kesinlikle daha iyi savunmam gerekmiş olabilirdi."

"Ancak ikimizi birden dışarı doğru atıyorsa, o zaman bir geçiş olmaz. Bir kazayı engellemek için apeksin dışından dönüyorum. Beyaz çizgiye yapışıp Stroll'ü daha erkenden engellemem gerekirdi, ancak hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceği bir atağa kalkıştı. En azından bunu geri alabiliriz, ancak Lando'ya geçilmiş olduk bu yüzden biraz acı-tatlı bir hissiyata sahibim."