Ricciardo: "Yarış için iyi bir konumdayız"

Renault pilotu Daniel Ricciardo, sıralama turlarının son bölümüne kaldığı seansta 1:28.417 yaptı ve altıncı en iyi zamanın sahibi oldu.

Esteban Ocon ise seansı, Ricciardo'nun sadece 0.002 saniye ardında tamamladı.

Avustralyalı pilot, "Tabii ki takım sonuçtan oldukça mutlu ancak Perez önümüzde yer alıyor. Bence 6. ve 7. sıralardan başladığımız için, iyi bir performans gösterme şansımız var. Carlos Sainz teknik bir sorun yaşadı ve Lance Stroll son bölüme kalamadı, bu yüzden sanırım ana rakibimiz Perez olacak."

"Ama görünen o ki diğer herkes biraz geride kaldı, bu yüzden iyi bir konumdayız. Sıralamaların ilk bölümünde iki set yumuşak lastik kullandım, çünkü ilk denemem o kadar da başarılı değildi, bu yüzden son bölüm için tek bir setim kaldı."

"Ama şahsen turumdan memnunum, her şey yolunda gitti. Kısacası bizim için iyi bir gündü."

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ricciardo, yarışla ilgili ise şöyle dedi: "Sizi kesinlikle eğlendireceğim! Üstelik yarışın tek pit stop ile geçeceğini de düşünmüyorum. Sanırım herkes ikiyi deneyecek. Bundan ötürü herkes iki set sert lastiğini korumayı seçti ve başardı da. Tahmin edebileceğimiz üzere lastik aşınması çok yüksek olursa, o zaman iki set sert lastiğe ihtiyacımız olacak."

"En azından ilk on sürücüden bazılarının yumuşak lastiklerle başlamasını umuyordum... Ama şimdi hepimiz orta lastikle başlıyoruz. Diğer sürücülerin ne dediğini bilmiyorum ama sanırım temelde herkes iki pit stop yapmayı planlıyor."

"Bunun bir sır olduğunu sanmıyorum ve burada geçiş yapmak mümkün olduğu için yarış esnasında bazı olaylar meydana gelebilir. Tahminlerime göre sıkıcı bir yarış olmamalı."

Ricciardo, Ocon'u bu yıl çoğu sıralama turlarında mağlup etti ve Bahreyn'de de bunu yapmayı sürdürdü.

Ricciardo, "Tabii ki önüne geçtiğim için mutluyum ama yarışçı doğam bunun yeterli olmadığını söylüyor! Esteban'ın bana yaklaşmasına izin verdim, çok yakındı. Ama araç üstü görüntülerini seyrettim: son denemede gerçekten iyi bir tur attı, bu yılın en iyilerinden biriydi."

"Sonuç olarak ilk viraja ondan üç veya dört metre daha yakın başlıyorum ve elbette bugün ondan ufak bir farkla da olsa daha hızlı olduğum için mutluyum." dedi.