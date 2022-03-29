Ricciardo: "İki araçla birden puan alabilirdik"

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McLaren, Bahreyn'deki sezonun ilk yarışında ön frenlerindeki bir sorun nedeniyle iyi bir hafta sonu geçirmedi ancak Suudi Arabistan'daki ikinci yarış nispeten daha olumluydu.

Sıralama turlarında Esteban Ocon'u engellediği için yarışa üç sıra grid cezası ile başlayan Ricciardo kesinlikle sorunsuz bir hafta sonu geçirmedi ancak MCL36 daha rekabetçi göründü.

Lando Norris, bunu yarışı yedinci sırada bitirerek kanıtlandı ve Ricciardo, aracı pistte durmadan önce takım arkadaşıyla birlikte puan alabileceklerini söyledi.

Ricciardo, "Aracı süremedim, bunun nedeni birkaç şey olabilir. Belki tahrik milinde bir sorun vardı ama ben mekaniker değilim bu nedenle sözüme güvenmeyin."

"Bence iki araçla da puan alabilirdik ve geçen hafta olduğumuz yere bakınca bu harika olurdu."

"Hafta sonundan kesinlikle olumlu şeyler alabileceğimizi düşünüyorum. Hâlâ yapacak çok şeyimiz var ama kesinlikle bir gelişme var ve bu güzel."

"Bence yarışmak eğlenceli; bu yıl takip edebiliyorsun ve yeni araçlarda olmasını umduğum her şey şimdiye kadar gerçek oldu. Bundan dolayı mutluyum ve liderlik yarışını izlemek hoşuma gitti."

"Elbette orada olmak isterim ama bu yıl böyle sert yarışabileceğimizi bilmek çok heyecan verici. Umarım yakın zamanda daha iyi pozisyonlar için mücadele ediyor oluruz." dedi.

Takımların, Suudi Arabistan'a gitmeden önce araçlarında çalışabilmek için sadece birkaç günleri vardı. Bu nedenle Ricciardo, McLaren'ın bu ilerlemesinin MCL36'nın Cidde pistine daha uyumlu olmasından kaynaklandığını düşünüyor.

Bir sonraki yarış ise Ricciardo'nun evi Avustralya'da gerçekleştirilecek ve yarış, yenilenmiş ve daha hızlı olan Albert Park'da yer alacak.

Ricciardo, bunun McLaren'ın keyif aldığı başka bir pist olmasını umuyor.

Ricciardo, Cidde pisti için, "Bence bu pistin karakteristiği bize yardımcı oldu. Bence, her ne kadar zaman tablosunda aynı sonucu görmesek de, ikimiz de birinci antrenmandan itibaren araçta daha rahattık."

"Bu nedenle hâlâ piste göre yükselip düşebiliriz ama Melbourne'e ve yaptıkları değişikliklere bakılırsa oldukça akıcı olacak. Umarım bu bize uyar. Bence yarış için güzel olacak, göreceğiz."

"Eve gitmek ve orada yarışmak için heyecanlıyım. Şimdilik çabalamaya devam edeceğiz ve henüz harika sonuçlar vaat edemeyiz ama devam etmeliyiz. Ufukta daha iyi şeyler olduğunu eminim." dedi.