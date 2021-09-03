Ricciardo: “Yarın tur zamanları çok yakın olacak”

McLaren, her zaman olduğu gibi pek güçlü bir cuma günü geçirmedi ve farklı araç ayalarını denemeye odaklandı. Lando Norris, ilk antrenman seansında AlphaTauri pilotu Pierre Gasly’nin ardında 11. olurken, ikinci antrenmanda ise 8. oldu. Geçtiğimiz Belçika Grand Prix’sinde dördüncü olan Ricciardo ise Zandavoort’taki ilk iki antrenman seansında da ilk 10’da yer alamadı.

Cuma günü ardından konuşan Ricciardo, Ferrari ve Alpine’in bu pistte oldukça iyi olmasının onun için bir sürpriz olmadığını ifade etti ve tur zamanlarının birbirine çok yakın olmasını beklediğini söyledi.

Ricciardo, “Bilmiyorum, artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Son birkaç yarışta çılgınca şeyler yaşadık. Bu yüzden bu benim için bir sürpriz değil.”

“Demek istediğim Ferrari’nin özellikle tek turda bu sene çok hızlı olma imkanı var ve Alpine de inişli çıkışlı ilerliyor ama çok rekabetçiler.”

“Bu yüzden, yarın ne olacağını göreceğiz. Fakat evet, çok yakın olacak. Kısa bir tur atacağız. Ancak bence tur zamanları yarın çok yakın olacak.” yorumlarını yaptı.

Aracın bu pistte nasıl hissettirdiği sorulduğunda ise Ricciardo, “Bu sabah gayet iyiydi. Doğrudan rahat hissettim ve iyi turlar atım.”

“Öğleden sonra bazı değişiklikler yaptık. Bunların işe yaramadığını söylemek doğru olur. Bu nedenle kesinlikle harika değildi.”

“Fakat elbette hızlı olmak istiyorsunuz. Antrenman seansında hızlıysanız her zaman işiniz daha kolay olur ama çok endişeli değilim. Bence bu akşam doğru yolu bulacağız ve yarın hızımızı tekrardan kazanacağız.” dedi.

Ardından Ricciardo, iyi bir sıralama turu atmak için en önemli olduğunda bahsetti ve şu yorumları yaptı: “Adanmışlık, bence tabii ki araçta iyi hissetmeniz gerekiyor. Adanmışlık gerektiren birçok hızlı şey var ve bu yüzden, sadece elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Yani bu kadar.”