Ricciardo, yarın sıcaklığın düşmesini bekliyor

Ricciardo için hafta sonu pek de parlak başlamadı. Avustralyalı pilot, ilk seansı takım arkadaşının 0.7 saniye arkasında 14. sırada tamamladı. Ricciardo, ikinci seansta ise takım arkadaşının 0.4 saniye gerisinde kaldı ve seansı 13. sırada tamamlayabildi.

Ricciardo, kendisi için pek de iyi geçmeyen cuma gününü şöyle özetledi: "Öğlen bölümü biraz daha iyiydi, sabah bölümü ise çok iyi değildi. Sabah bölümünde fazlasıyla zorlanıyorduk. Öğlen bölümünde ise ileriye doğru bir adım attığımızı söyleyebilirim. Bu akşam kesinlikle bir adım daha atacağız, yarın iyi bir pozisyonda yer almak istiyoruz."

"Bence pist sıcaklığı büyük bir faktör ve hepimizin işini zorlaştırdı. Pist sıcaklığı 60 derece kadardı ki bu bir rekor olabilir. Bu da lastiklerin çok aşınmasına neden oluyor, bu da aracınızın pek de iyi hissettirmemesine neden oluyor."

McLaren, aracın barge board bölümüne oldukça kompleks bir güncelleme getirdi. Ricciardo, bu güncellemelerin nasıl bir etkisi olduğu hakkında konuştu ve şu ifadeleri kullandı: "Göreceğiz, bu akşam analiz edeceğiz. Yani bugün çok da güçlü değildim, ama bu sabah biraz test yaptım. Nasıl bir etki yarattıklarını söylemek zor, onlar daha çok veriler tarafından temellendirilen şeyler gibi duruyorlar."

Her ne kadar hava bugün fazlasıyla sıcak olsa da hafta sonunun geri kalan iki gününde yağmur bekleniyor. Cumartesi günü hava sıcaklığı 31 dereceye inecek ve gün içerisinde yağmur ihtimali bulunuyor. Pazar günü ise yağmur ihtimali daha da artıyor. Hava sıcaklığı 31 derece olurken, yarışın olduğu saatlerde yağmur ihtimali %45 civarında olacak.

Ricciardo da değişen hava koşullarının yarın kendilerine yarayabileceğini belirtti ve devam etti: "Bence bugün, hafta sonunun en sıcak günü olacak. Gelecek iki günde yağmur yağmasa da umuyorum ki hava daha soğuk olur. Gelecek iki günde hava değişecek gibi duruyor bu da pistin bizim tarafımıza geçmesini ve bizi iyi bir sıraya koymasını sağlayabilir."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images