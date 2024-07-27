Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"

Ricciardo, Belçika GP sıralama turlarında Q3'e kalmayı başaramadı ve 13. oldu.

Buna rağmen Avustralyalı pilot, 13. sıradan daha iyi bir sıra elde etmiş gibi hissettiğini; hatta çizgiyi geçtiğinde Q3'e kaldığını düşündüğünü söyledi.

Seansın ardından konuşan Ricciardo, "Çok eğlendim, kendimi gerçekten iyi hissettim."

"Belki de bu yüzden 13. olmamı tam olarak özümseyemedim, sanki daha iyi bir pozisyon elde etmişim gibi hissediyorum. Zaten çizgiyi geçtiğimizde de ilk 10'un içerisinde olduğumu düşünmüştüm."

"Yani bence rekabetçiydik. Bu sabah bazı sorunlar yaşadık, aslında bu sabah düzgün bir çalışma yapamadım. Bu yüzden sıralamalara girerken, bu koşullarda nerede olacağımızı gerçekten bilmiyordum."

"Sonra Q2'nin ikinci bölümünde yağmur biraz başladı. Bu yüzden yağmurun şiddetlenmesi ihtimaline karşı biraz daha erken tur atmaya karar verdik. Ancak en sonda tur atmak yerine garaja geri döndük."

"Sanırım bu yanlış bir karardı, ama buna kızmadım. Sadece hayal kırıklığına uğradım çünkü gerçekten iyi bir aracımız olduğunu hissediyordum."

"Yine de yarıştan umutluyum çünkü araç dengesinin ve diğer birçok şeyin iyileştiğini düşünüyorum." dedi.

Pazar günkü yarıştan beklentileri sorulduğunda ise Ricciardo, şunları söyledi: "Yarın adeta bir piyango olacak."

"Aslında piyango diyecek kadar ileri gitmek istemiyorum ama hâlâ pek çok bilinmeyen mevcut."