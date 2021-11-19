Ricciardo: “Yapmamız gereken işler var”

Son yarışlarda şampiyonadaki rakibi Ferrari'nin gerisinde kalan ve puanlar kaybeden McLaren, Katar'da işleri düzeltmek istiyor.

Geleneksel olarak cuma günleri geride kalan takım, bugün tam tersine Lando Norris'le beraber günü 5. sırada tamamladı.

İlk seansı 11, ikinci seansı ise 14. sırada tamamlayan Ricciardo, “Bu akşam pek hızlı değildik, ancak ilk seansta bir şeyler denedik ve yarın öncesinde nerede olduğumuzu anlamak için biraz kumar oynadık. Ancak pek işe yaramadı ve beklediğimden uzaktaydık.”

“Yapmamız gereken işler var ve sonuçları bir kenara bırakırsak, oldukça eğlenceli bir pist, özellikle de tek turda. Akıcı, hızlı, oldukça iyi bir pist. Bugün yeterince hızlı olmadığım için, yarın biraz daha açılmam gerekiyor.”

“Lando hızlıydı ve bu iyi bir şey. Çünkü her iki aracın birden yavaş olmadığını görüyorsunuz. Biraz kopyala-yapıştır yapabiliriz.”

“Durum iyi, uzun sürüşlerimiz çok hızlı değildi ancak bizim için bir temel olabilir. Ayrıca kendim de bir şeyler katabilirim.”

“Pierre Gasly çok hızlıydı! Onun bu kadar yukarıda olmasını istemiyoruz ve bugün Ferrari de aşırı hızlı gözükmedi. Ancak bilmiyorum, yarın daha iyi olacağımı düşünüyorum.”

“Lando, daha iyi olabileceğimizi kanıtladı. Onun uzun sürüşleri nasıldı bilmiyorum, ancak bu gece yapmamız gereken bazı ödevlerimiz var.” şeklinde konuştu.

Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images