Ricciardo: "Yanlış çizgiyi seçtim"

Brezilya Grand Prix'si öncesi Cumartesi günkü sprint yarışında Daniel Ricciardo, 9. sırada başladığı yarışı 11. sırada tamamladı.

McLaren pilotu, "Keyifli değildi. Suç bende, ilk turda iki sıra kaybettim ve kendimi daha yavaş olan araçların arasına attım."

"Maalesef ki yarış boyunca bir DRS trenindeydik ve bir şey yapmak zordu. Start iyiydi ancak sıkıntı çizgi seçimiydi. İçeriden gitmeyi seçtim ve çok sıkıştım. Dışarıdan gitmeyi seçen sürücüler daha ileri gidebildiler ve ilk virajın ortasında kolay bir hedef oldum."

"Evet, açıkçası doğru çizgiyi seçemediğim için hayal kırıklığına uğradım. Tabii ki kendime karşı sert olmak istiyorum ama yarın bir şansımız daha var. Bu yüzden öğrenmek, bazı tekrarlar izlemek, yarın hangi senaryolar yaşanabileceğini görmek ve iyi çizgiyi seçtiğimden emin olmak istiyorum." dedi.

Ricciardo sprint yarışına orta lastikle çıkması hakkında, "Hiç pişman değilim."

"Sanırım Gasly bizden hızlıydı, paketleri burada bizden daha iyi ve yarışta çok zorlandı. Son birkaç turda bize doğru geriledi. Bu yüzden belki de startta yardımcı olabilirdi ama kötü bir start yaptığımı da düşünmüyorum. Sadece çizgi seçimim yanlıştı. Bence, yarışın uzunluğu için orta lastik daha iyiydi." dedi.

McLaren pilotu, Hamilton'ı, herkesten daha uzun süre arkada tutmayı başardı.

Hamilton ile mücadelesi hakkında, "Açıkçası arkamıza bu kadar çabuk gelmesine şaşırdım. Lewis'i orada gördüğümde 'Tamam, savaşacağım ama çok fazla mücadele vermeyi beklemiyorum.' diye düşündüm. Onu birkaç tur geri bıraktım ve bu iyiydi. Ancak bir turda, son virajın çıkışında çok iyi gittiğini gördüm."

"Eğer bu, bir galibiyet için olsaydı ve son turda olsaydık, belki biraz daha mücadele ederdim ama frene basmadan önce beni çoktan geçmişti. Ben de Seb ve öndeki araçlar konusunda pek ilerleme kaydedememiştim, bu yüzden belki de bir fırsat yaratır diye düşündüm. Bir kez yakın olduğunu görünce savunmaya çalıştım ama başka bir şey yapmak için sınırı aşmazdım." dedi.