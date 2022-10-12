Ricciardo, yağmurlu yarışların startları konusunda esneklik istiyor
McLaren pilotu Daniel Ricciardo, yağmurlu geçeceği bilinen yarışların daha erken başlatılabilmesi gerektiğini düşünüyor.
Japonya GP, sürekli artan yağmura rağmen zamanında ve durarak start ile başladı; ancak Carlos Sainz'ın kazasının ardından mücadele askıya alındı ve şartlar da kötüleştiği için yaklaşık 2 saat boyunca yeniden başlamadı.
Şartların iyileşmesinin ardından üç saat sınırının bitimine 40 dakika kala mücadele yeniden başladı, bu da 28 tur atılabilmesi ve yarı mesafesinin geçilebilmesi için yeterliydi.
Yarış birçok konudan ötürü tartışmalara yol açtı, pilotların gündeminde ise yağmur nedeniyle çoğunlukla bir saati aşan ertelemeler bulunmaktaydı.
Bu konuda başlangıç saatinin öne çekilmesi gibi bir fikir ortaya atan Ricciardo, Autosport'a verdiği bir demeçte, "Yarışmak istiyoruz. Keşke daha iyisini yapabilseydik.
"Bunu şimdi söylemenin kolay olduğunu biliyorum ama bu yağmurun geleceğini biliyorduk -tıpkı 2014'teki gibi."
"Örneğin mücadele bir saat öne alınırsa belki 20 tur kazanabilir ve her şeye rağmen iyi bir yarış çıkarabiliriz."
"Yaşananlardan ders almaya, bir şeyler öğrenmeye çalışalım. Televizyon yayınları olsun, diğer her şey olsun, hepsi yarışın büyük bir parçası."
"Ancak günün sonunda yarışmak istiyoruz." dedi.
Daniel Ricciardo, McLaren, on the grid
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
Hava koşulları nedeniyle yarış başlangıç saatlerinin öne çekilmesi IndyCar ve NASCAR gibi Amerikan serilerinde yaygın, ancak F1'de böyle bir uygulama bulunmuyor.
Suzuka, bu sene hava koşulları nedeniyle önemli gecikmelerin yaşandığı üçüncü yarış oldu. Daha önce Monako ve Singapur'da yağan yağmur her iki yarışın da başlangıcının ertelenmesine neden oldu ve sonuç olarak hiçbir yarış tam mesafeye ulaşamadı.
Japonya'daki mücadelenin askıya alınmasının asıl sebebi ise Sainz'ın kazasından ziyade görüş mesafesiydi, nitekim birçok pilot bu konudan şikayetçiydi.
Yarışın ilk turu hakkında konuşan Ricciardo, "Bir yanım korktu, bir yanım keyif aldı."
"Birkaç sıra kazanmak güzeldi. İlk viraja girer girmez 'vay canına, çok fazla su var' dedim. Görüş mesafesi çok kötüydü. Araç içi kameraların bunu iyi yansıttığını düşünüyorum."
"Ama sonra yarış tekrar başladı, bunun için mutluyum. Yeniden piste çıkabileceğimizi düşünmüyordum." dedi.
Isola: "Yağmur lastiklerini geliştirmek için çok fazla fırsatımız yok"
Williams, 2023 için Albon'un yanında "güçlü bir isim" istiyor
Son Haberler
Binotto: "Daha fazla güncelleme getirmeyeceğiz"
Ferrari de tıpkı Red Bull gibi sezonun kalan yarışlarına güncelleme getirmeme kararı aldı.
Mercedes, 2022'de son güncellemelerini Austin'e getirecek
Mercedes ekibi bu yılki son güncellemelerini Austin'de yapılacak ABD Grand Prix'sine getirecek.
Gasly: "Honda'nın ayrılığı hiçbir şeyi değiştirmedi"
Pierre Gasly, Honda spordan ayrılsa dahi pist üstü çalışmalarında değişen hiçbir şey olmadığını söylüyor.
Vandoorne ve Vergne, 2023 Formula E sezonunda DS Penske ile yarışacak
Techeetah ile yollarını ayıran ve Dragon Penske ile anlaşan DS, yeni Formula E sezonunda Stoffel Vandoorne ve Jean-Eric Vergne ile yarışacak.