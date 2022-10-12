Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Isola: "Yağmur lastiklerini geliştirmek için çok fazla fırsatımız yok" Sonraki / Williams, 2023 için Albon'un yanında "güçlü bir isim" istiyor
Formula 1 / Japonya GP Haberler

Ricciardo, yağmurlu yarışların startları konusunda esneklik istiyor

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, yağmurlu geçeceği bilinen yarışların daha erken başlatılabilmesi gerektiğini düşünüyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Altay Gök
Ricciardo, yağmurlu yarışların startları konusunda esneklik istiyor
Haberi dinle

Japonya GP, sürekli artan yağmura rağmen zamanında ve durarak start ile başladı; ancak Carlos Sainz'ın kazasının ardından mücadele askıya alındı ve şartlar da kötüleştiği için yaklaşık 2 saat boyunca yeniden başlamadı.

Şartların iyileşmesinin ardından üç saat sınırının bitimine 40 dakika kala mücadele yeniden başladı, bu da 28 tur atılabilmesi ve yarı mesafesinin geçilebilmesi için yeterliydi.

Yarış birçok konudan ötürü tartışmalara yol açtı, pilotların gündeminde ise yağmur nedeniyle çoğunlukla bir saati aşan ertelemeler bulunmaktaydı.

Bu konuda başlangıç saatinin öne çekilmesi gibi bir fikir ortaya atan Ricciardo, Autosport'a verdiği bir demeçte, "Yarışmak istiyoruz. Keşke daha iyisini yapabilseydik.

"Bunu şimdi söylemenin kolay olduğunu biliyorum ama bu yağmurun geleceğini biliyorduk -tıpkı 2014'teki gibi."

"Örneğin mücadele bir saat öne alınırsa belki 20 tur kazanabilir ve her şeye rağmen iyi bir yarış çıkarabiliriz." 

"Yaşananlardan ders almaya, bir şeyler öğrenmeye çalışalım. Televizyon yayınları olsun, diğer her şey olsun, hepsi yarışın büyük bir parçası." 

"Ancak günün sonunda yarışmak istiyoruz." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, on the grid

Daniel Ricciardo, McLaren, on the grid

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Hava koşulları nedeniyle yarış başlangıç saatlerinin öne çekilmesi IndyCar ve NASCAR gibi Amerikan serilerinde yaygın, ancak F1'de böyle bir uygulama bulunmuyor.

Suzuka, bu sene hava koşulları nedeniyle önemli gecikmelerin yaşandığı üçüncü yarış oldu. Daha önce Monako ve Singapur'da yağan yağmur her iki yarışın da başlangıcının ertelenmesine neden oldu ve sonuç olarak hiçbir yarış tam mesafeye ulaşamadı.

Japonya'daki mücadelenin askıya alınmasının asıl sebebi ise Sainz'ın kazasından ziyade görüş mesafesiydi, nitekim birçok pilot bu konudan şikayetçiydi.

Yarışın ilk turu hakkında konuşan Ricciardo, "Bir yanım korktu, bir yanım keyif aldı."

"Birkaç sıra kazanmak güzeldi. İlk viraja girer girmez 'vay canına, çok fazla su var' dedim. Görüş mesafesi çok kötüydü. Araç içi kameraların bunu iyi yansıttığını düşünüyorum."

"Ama sonra yarış tekrar başladı, bunun için mutluyum. Yeniden piste çıkabileceğimizi düşünmüyordum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Isola: "Yağmur lastiklerini geliştirmek için çok fazla fırsatımız yok"
Önceki haber

Isola: "Yağmur lastiklerini geliştirmek için çok fazla fırsatımız yok"
Sonraki haber

Williams, 2023 için Albon'un yanında "güçlü bir isim" istiyor

Williams, 2023 için Albon'un yanında "güçlü bir isim" istiyor
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Mercedes: "Sezon ortasındaki sorunlar, 2022 F1 aracında daha derin sorunlar olduğunu gösterdi"
Formula 1

Mercedes: "Sezon ortasındaki sorunlar, 2022 F1 aracında daha derin sorunlar olduğunu gösterdi"

W Serisi, 2022 sezonunu erken bitireceğini duyurdu
W Series

W Serisi, 2022 sezonunu erken bitireceğini duyurdu

Verstappen: "İkinci şampiyonluğumun hissi, ilkinden daha güzel" Japonya GP
Formula 1

Verstappen: "İkinci şampiyonluğumun hissi, ilkinden daha güzel"

Daniel Ricciardo Daha fazlası
Daniel Ricciardo
Thimm: "Ricciardo, F1 kariyerinde şanssızlık yaşadı" Japonya GP
Formula 1

Thimm: "Ricciardo, F1 kariyerinde şanssızlık yaşadı"

Button: "Ricciardo, Mercedes yedek pilotu olmamalı"
Formula 1

Button: "Ricciardo, Mercedes yedek pilotu olmamalı"

Ricciardo: "2014'ün tekrarlanmasını asla istemeyiz" Japonya GP
Formula 1

Ricciardo: "2014'ün tekrarlanmasını asla istemeyiz"

Son Haberler

Binotto: "Daha fazla güncelleme getirmeyeceğiz"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Daha fazla güncelleme getirmeyeceğiz"

Ferrari de tıpkı Red Bull gibi sezonun kalan yarışlarına güncelleme getirmeme kararı aldı.

Mercedes, 2022'de son güncellemelerini Austin'e getirecek
Formula 1 Formula 1

Mercedes, 2022'de son güncellemelerini Austin'e getirecek

Mercedes ekibi bu yılki son güncellemelerini Austin'de yapılacak ABD Grand Prix'sine getirecek.

Gasly: "Honda'nın ayrılığı hiçbir şeyi değiştirmedi"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Honda'nın ayrılığı hiçbir şeyi değiştirmedi"

Pierre Gasly, Honda spordan ayrılsa dahi pist üstü çalışmalarında değişen hiçbir şey olmadığını söylüyor.

Vandoorne ve Vergne, 2023 Formula E sezonunda DS Penske ile yarışacak
Formula E Formula E

Vandoorne ve Vergne, 2023 Formula E sezonunda DS Penske ile yarışacak

Techeetah ile yollarını ayıran ve Dragon Penske ile anlaşan DS, yeni Formula E sezonunda Stoffel Vandoorne ve Jean-Eric Vergne ile yarışacak.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.