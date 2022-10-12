Ricciardo, yağmurlu yarışların startları konusunda esneklik istiyor

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Japonya GP, sürekli artan yağmura rağmen zamanında ve durarak start ile başladı; ancak Carlos Sainz'ın kazasının ardından mücadele askıya alındı ve şartlar da kötüleştiği için yaklaşık 2 saat boyunca yeniden başlamadı.

Şartların iyileşmesinin ardından üç saat sınırının bitimine 40 dakika kala mücadele yeniden başladı, bu da 28 tur atılabilmesi ve yarı mesafesinin geçilebilmesi için yeterliydi.

Yarış birçok konudan ötürü tartışmalara yol açtı, pilotların gündeminde ise yağmur nedeniyle çoğunlukla bir saati aşan ertelemeler bulunmaktaydı.

Bu konuda başlangıç saatinin öne çekilmesi gibi bir fikir ortaya atan Ricciardo, Autosport'a verdiği bir demeçte, "Yarışmak istiyoruz. Keşke daha iyisini yapabilseydik.

"Bunu şimdi söylemenin kolay olduğunu biliyorum ama bu yağmurun geleceğini biliyorduk -tıpkı 2014'teki gibi."

"Örneğin mücadele bir saat öne alınırsa belki 20 tur kazanabilir ve her şeye rağmen iyi bir yarış çıkarabiliriz."

"Yaşananlardan ders almaya, bir şeyler öğrenmeye çalışalım. Televizyon yayınları olsun, diğer her şey olsun, hepsi yarışın büyük bir parçası."

"Ancak günün sonunda yarışmak istiyoruz." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, on the grid Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Hava koşulları nedeniyle yarış başlangıç saatlerinin öne çekilmesi IndyCar ve NASCAR gibi Amerikan serilerinde yaygın, ancak F1'de böyle bir uygulama bulunmuyor.

Suzuka, bu sene hava koşulları nedeniyle önemli gecikmelerin yaşandığı üçüncü yarış oldu. Daha önce Monako ve Singapur'da yağan yağmur her iki yarışın da başlangıcının ertelenmesine neden oldu ve sonuç olarak hiçbir yarış tam mesafeye ulaşamadı.

Japonya'daki mücadelenin askıya alınmasının asıl sebebi ise Sainz'ın kazasından ziyade görüş mesafesiydi, nitekim birçok pilot bu konudan şikayetçiydi.

Yarışın ilk turu hakkında konuşan Ricciardo, "Bir yanım korktu, bir yanım keyif aldı."

"Birkaç sıra kazanmak güzeldi. İlk viraja girer girmez 'vay canına, çok fazla su var' dedim. Görüş mesafesi çok kötüydü. Araç içi kameraların bunu iyi yansıttığını düşünüyorum."

"Ama sonra yarış tekrar başladı, bunun için mutluyum. Yeniden piste çıkabileceğimizi düşünmüyordum." dedi.