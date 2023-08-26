Ricciardo: "Ya Piastri'ye çarpacaktım ya da duvara"
Daniel Ricciardo, Zandvoort'ta elinin kırıldığı kazada yapabileceği pek bir şey olmadığını söylerken, çabucak pistlere dönmek yerine "doğru zamanda" direksiyona geçmek istediğini belirtti.
Avustralyalı pilot, 3. virajda Oscar Piastri'nin hemen ardından duvara çarpmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Çekilen röntgende sol el tarak kemiğinin kırıldığı tespit edildi.
Ricciardo, önündeki Piastri'ye çarpmamak için bariyerlere vurmayı tercih etti. Darbenin etkisiyle direksiyon sert şekilde döndü ve Ricciardo'nun elini kırdı.
Ricciardo kaza anıyla ilgili şöyle konuştu: "3. viraja geldiğimi hatırlıyorum.... Viraja çoktan girmiştim ve Piastri'yi gördüm, yani ya ona ya da duvara çarpacaktım."
"Duvara çarptığımda ellerimi direksiyondan çekmek için yeterli zamanım olmadı, bu yüzden direksiyon elime çarptı."
Ricciardo bundan ötürü Hollanda Grand Prix'sinin geri kalanını kaçıracak. Yerine Red Bull'un yedek pilotu ve mevcut Super Formula şampiyona ikincisi Liam Lawson geçecek.
Takvimin sıkışıklığı göz önüne alındığında, Ricciardo'nun kaç yarışı kaçıracağı belirsizliğini koruyor.
İtalya GP'si Hollanda yarışının hemen ardından gerçekleşecek ve bir haftalık aranın ardından Singapur ve ardından Japonya yarışları yapılacak. Yani beş haftada dört yarışlık bir takvim var.
Marshals deal with the damaged car of Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
Motorsport.com, Red Bull'un Ricciardo'nun iyileşme sürecine ünlü MotoGP cerrahı Doktor Xavier Mir'i dahil etmek istediğini öğrendi.
Mir, Lance Stroll'u da bisiklet kazası sonrası ameliyat eden isimdi.
Aston Martin sürücüsü kısa süre sonra pistlere dönmüş ve ilk yarışa katılmıştı.
Macaristan'dan AlphaTauri'nin direksiyona geçen Ricciardo, "doğru şekilde" iyileşmeyi istediğini, bu yüzden acele etmeyeceğini belirtti.
"Gerçekten talihsiz ve sinir bozucu bir durum ve elbette mümkün olduğunca çabuk iyileşmeye çalışacağım."
"Açıkçası bir an önce geri dönmek isterim ama aynı zamanda işleri doğru şekilde yaptığımızdan emin olmak istiyorum, ki güçlü ve rekabetçi bir şekilde geri döneyim."
"Takıma başarılar diliyorum ve planlardaki değişiklik için çok üzgünüm. Bu Liam'ın kendisini göstermesi için iyi bir fırsat ve hem ona hem de takıma güçlü bir hafta sonu diliyorum."
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