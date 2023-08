Ricciardo: "Ya Piastri'ye çarpacaktım ya da duvara"

Avustralyalı pilot, 3. virajda Oscar Piastri'nin hemen ardından duvara çarpmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Çekilen röntgende sol el tarak kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

Ricciardo, önündeki Piastri'ye çarpmamak için bariyerlere vurmayı tercih etti. Darbenin etkisiyle direksiyon sert şekilde döndü ve Ricciardo'nun elini kırdı.

Ricciardo kaza anıyla ilgili şöyle konuştu: "3. viraja geldiğimi hatırlıyorum.... Viraja çoktan girmiştim ve Piastri'yi gördüm, yani ya ona ya da duvara çarpacaktım."

"Duvara çarptığımda ellerimi direksiyondan çekmek için yeterli zamanım olmadı, bu yüzden direksiyon elime çarptı."

Ricciardo bundan ötürü Hollanda Grand Prix'sinin geri kalanını kaçıracak. Yerine Red Bull'un yedek pilotu ve mevcut Super Formula şampiyona ikincisi Liam Lawson geçecek.

Takvimin sıkışıklığı göz önüne alındığında, Ricciardo'nun kaç yarışı kaçıracağı belirsizliğini koruyor.

İtalya GP'si Hollanda yarışının hemen ardından gerçekleşecek ve bir haftalık aranın ardından Singapur ve ardından Japonya yarışları yapılacak. Yani beş haftada dört yarışlık bir takvim var.

Marshals deal with the damaged car of Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images