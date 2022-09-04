Ricciardo: "Webber, Piastri konusunda özür diledi"

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2023 yılında McLaren sürücüsünün yerini Alpine'den ayrılan bir başka Avustralyalı Oscar Piastri alacak.

Piastri'nin anlaşması, McLaren'ın Ricciardo ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varmasından önce yapıldı. Yani Ricciardo asıl anlaşmasının üçüncü ve son yılını göremeyecekti.

Piastri'nin olayı F1'in Sözleşme Tanıma Kurulu'na kadar gitti ve bu karmaşık durumların yanı sıra Ricciardo, geçen ay ne Piastri'nin ne de menajeri Webber'in McLaren ile bir teması olmadığını açıklamıştı.

Hollanda GP hafta sonu boyunca olaylar netleşirken Webber, Zandvoort'ta Ricciardo ile sohbet etme fırsatı buldu.

Hollanda GP'si öncesi Ricciardo, Webber'in Piastri'nin olayı hakkında 'kendini kötü hissettiğini' ve olanlarla ilgili kişisel hiçbir durumu olmadığını vurguladı.

Ricciardo, "Bu olanların başlangıcından beri birbirimizi görmemiştik"

"Hiç gerek olduğunu düşünmüyorum ama o(Webber) özür dilemek ve nasıl olduğumu görmek istedi."

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bu sporun nasıl işlediğini biliyorum ve benim için kişisel hiçbir şey yok. Webber bunu anladığımdan ve iyi hissettiğimden emin olmak istedi."

"Açıkçası, işlerin ilerleme ve medyaya yansıtılma şekli konusunda çok kötü hissediyor. Bu yüzden onunla konuşmak güzeldi." dedi.

Ricciardo, Webber ile bu konu hakkında konuşmanın yanı sıra; Piastri ile de özel olarak konuştuğunu ve aralarında herhangi bir gerilim olmadığını söyledi.

"Oscar ile de konuştum ve aramızın kötü olmadığından emin oldum."

"O, Formula 1'de yer almaya çalışıyor ve bu; onun için gerçekten büyük bir olay. Bunu kötü bir durum haline getirmek istemiyorum."

"Ortada kişisel hiçbir şey yok, aramızda geçen tüm konuşma buydu. Onun iyiliğini ve Formula 1'de başarılı olmasını istiyorum."

"Açıkçası Mark'ı da hâlâ çok seviyorum ve ona saygı duyuyorum."

Ricciardo, Piastri ile iletişime geçmesinin önemli olduğunu, aksi takdirde aralarında olumsuzluk olabileceğini düşündüğünü açıkladı:

"Eğer biriyle iletişim kurmazsanız, onun ne hissettiğini veya düşündüğünü asla bilemezsiniz. Piastri benden çok daha genç ve nasıl hissettiğini bilmiyordum. Belki benimle konuşmak için rahat hissetmemiştir diye düşündüm ve olanları tamamen anladığımdan emin olmasını istedim."

"Sonuç olarak bundan memnunum. Sanırım o da daha iyi hissetti. İsteyeceğim son şey, bu spordaki iki Avustralyalı arasında tuhaf bir gerilim yaşanması olurdu. Bu konuşmayı yaptığımız için mutluyum." dedi.