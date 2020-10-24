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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Vettel'le kask takası istiyor

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Ricciardo, Vettel'le kask takası istiyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Alex Kalinauckas

Renault pilotu Daniel Ricciardo, şu anda Formula 1'de kask takası yapmak istediği ismin eski takım arkadaşı Sebastian Vettel olduğunu söyledi.

Ricciardo, pilotların kask takası yapmalarını savunan isimlerden birisi ve şu ana kadar bazı pilotlarla bu değiş tokuşu yaptı.

Eifel GP'de Lewis Hamilton'ın Michael Schumacher'e ait 91 yarış zaferi rekoruna ortak olmasının ardından ona Schumacher'e ait bir kaskın hediye edilmesinin ardından Ricciardo, "Bence kazandığı hediye, Michael’ın kaskı, bu spordaki en havalı hediyelerden birisi." demişti.

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Perşembe günkü basın toplantısında Formula 1'de mevcut pilotlar içerisinde en çok kimin kaskını istediği sorulduğunda Ricciardo, "Güzel bir soru. Dürüst olmak gerekirse, Sebastian'ın kaskını isterim. Henüz onunla takas yapmadık. Zamanında takım arkadaşı olduğumuz için, bunu yapmak güzel olur."

"Bunun için biraz daha zamanım olabilir çünkü sporda biraz daha kalacak. Ancak bu sene sonunda emekli olacak olsaydı, o zaman hızlı davransam iyi olurdu. Sebastian'a bu konuyu sormam lazım çünkü henüz bunu hiç konuşmadım." şeklinde cevap verdi.

 

Peki Ricciardo'nun aldığı en güzel hediye ne?

"Tabii ki bazı güzel hediyelerim oldu. Şu anda AlphaTauri olan Toro Rosso'dan ayrılırken, bana bir direksiyon hediye etmişlerdi. Gerçekten muhteşemdi. Red Bull, arazi motosikleti hediye etmişti. O da oldukça iyiydi."

"Kask koleksiyonu büyüyor. Her sene birkaç takas yapmaya çalışacağım. Bu güzel oluyor. Bu koleksiyonu, kendi tasarımlarımla birlikte büyütmek istiyorum. Pilotlar arasında kask takası yapmak, en büyük saygı işaretlerinden birisi. Bu yüzden bu her zaman eğlenceli oluyor. Bu sene kimlerin kask takası yapacağını göreceğiz."

"Ancak kask çok fazla yer kaplıyor. Bu yüzden onlar için güzel bir oda organize etmem lazım. Ancak bu sahip olunabilecek güzel bir sorun."

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Mick Schumacher, Lewis Hamilton

Mick Schumacher, Lewis Hamilton
1/4

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Sebastian Vettel ve Kimi Räikkönen kask takası

Sebastian Vettel ve Kimi Räikkönen kask takası
2/4

Fotoğraf: Kimi Raikkonen

Lewis Hamilton, Sebastian Vettel kask takası

Lewis Hamilton, Sebastian Vettel kask takası
3/4

Fotoğraf: Mercedes AMG

Lewis Hamilton, Ayrton Senna kaskı

Lewis Hamilton, Ayrton Senna kaskı
4/4

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo , Sebastian Vettel
Editör Abdullah Çelik

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