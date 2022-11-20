Ricciardo, Vettel'in veda yemeğinden sonra "uyuyamadıklarını" söylüyor

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2022 sezonu Abu Dhabi GP ile birlikte son bulurken, F1 camiası birtakım vedalara da hazırlanıyor; veda edecek en büyük isim ise hiç şüphesiz ki Sebastian Vettel.

2010'ların ilk bölümünü domine eden ve 4 kez şampiyonluğa ulaşan Vettel, başarılarının dışında kendine has karakteri ve insan canlısı biri olmasıyla da spor tarihine ismini yazdırdı.

Son birkaç senedir GPDA (Grand Prix Sürücüleri Birliği) direktörlüğünde de bulunan Vettel'e veda etmek için 20 pilotun tamamı Perşembe akşamı bir akşam yemeğinde buluştular. Yemek, Vettel'in ezeli rakibi Lewis Hamilton tarafından organize edildi.

Yemeğin ardından çekilen fotoğraf sosyal medyada viral olurken, genelde sürekli gülmesiyle meşhur bir isim olan Ricciardo'nun nispeten yorgun göründüğü detayı gözden kaçmadı.

Neden yorgun olduğundan bahseden Ricciardo, "Cuma günleri genel itibariyle sakin geçer, ancak mekanik anlamda yapmamız gereken birkaç şey olduğu için Perşembe gece yarısına kadar ayakta kalamıyoruz."

"Güzel bir akşam yemeğiydi, ancak biraz uyku iyi de olabilirdi, nitekim o gün sabah 08.00'a kadar tüm pilotlar olarak ayaktaydık!" dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Kariyerinin ikinci sezonunu tamamlamaya hazırlanan Tsunoda da ilk kez böyle bir akşam yemeğinde bulunduğunu itiraf ediyor.

Tsunoda "Gerçekten çok güzel bir gece oldu, açıkçası benim için bir ilkti. Daha önce hiç böyle bir akşam yemeğine katılmamıştım."

"Çok eğlendim, her pilotu daha yakından tanıma ve anlama fırsatı bulabildim. Sihirli bir akşam yemeğiydi."

"Seb'in gelecek yıl gridde olmayacak olması kesinlikle üzücü. Oldukça tutkulu ve Formula 1'e çok bağlı biri.

"Bu yüzden onu kesinlikle özleyeceğim ama gerçekten güzel bir akşam yemeğiydi. Umarım kalan iki gününden keyif alır." dedi.