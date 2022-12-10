Ricciardo: "Vettel sürekli beni arayıp, bana destek olmaya çalıştı"

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Daniel Ricciardo, 2022 yılında kariyerinin en zor senesini geride bıraktı ve Lando Norris tarafından açıkça mağlup edildi.

Ricciardo aynı zamanda gösterdiği kötü performanstan ötürü McLaren koltuğunu da Oscar Piastri'ye kaybetmiş oldu.

Avustralyalı pilot bundan ötürü 2023'ü yarışmadan geçirecek ve Red Bull'un yedek pilotluğunu yapacak.

Speedcafe'e konuşan Ricciardo, bu zorlu dönemde kendisine en büyük desteği, eski takım arkadaşı Sebastian Vettel'in verdiğini söyledi.

Ricciardo, "Arkadaşım olduğunu ve beni önemsediğini göstermek için bu yıl beni sık sık aradı."

Sebastian Vettel, Aston Martin, receives a guard of honur from the other driveers on the grid prior to the start of his final race in F1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Gerçek arkadaşlar bunu yapar ve motor sporlarında çok yaygın olmasa da onlara sahip olmak önemlidir."

"Pilotlar arasında normal bir arkadaşlık ilişkisi vardır fakat bu, daha güçlü bir dostluğa dönüşüyor..."

"Sebastian bu yıl bazı özel jestler yaptı ve bana özel bir nezaket gösterdi. Bu, bir yandan beklenmedik bir şeydi, diğer yandan son derece hoştu."

"Genellikle McLaren ile görüşmelerin yapıldığı, sözleşmemin çok fazla konuşulduğu dönemlerde konuştuk. Sebastian'ı ayrı tutmak istemiyorum çünkü diğer sürücülerden de destek gördüm ancak Sebastian beni sık sık aradı ve nasıl olduğumu sordu."

"Benim için yaptıklarını gerçekten takdiri hak ediyordu. Bence Sebastian çok ilgili bir insan, genel olarak sporumuzu önemsiyor ama aynı zamanda biz sürücüleri de önemsiyor."

"Hepimiz rakibiz ama bence bunu nasıl dengeleyeceğini çok iyi biliyor ve bizi önemsediğini gösteriyor." dedi.