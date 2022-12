Ricciardo: "Vettel sürekli beni arayıp, bana destek olmaya çalıştı"

Daniel Ricciardo, 2022 yılında kariyerinin en zor senesini geride bıraktı ve Lando Norris tarafından açıkça mağlup edildi.

Ricciardo aynı zamanda gösterdiği kötü performanstan ötürü McLaren koltuğunu da Oscar Piastri'ye kaybetmiş oldu.

Avustralyalı pilot bundan ötürü 2023'ü yarışmadan geçirecek ve Red Bull'un yedek pilotluğunu yapacak.

Speedcafe'e konuşan Ricciardo, bu zorlu dönemde kendisine en büyük desteği, eski takım arkadaşı Sebastian Vettel'in verdiğini söyledi.

Ricciardo, "Arkadaşım olduğunu ve beni önemsediğini göstermek için bu yıl beni sık sık aradı."

Sebastian Vettel, Aston Martin, receives a guard of honur from the other driveers on the grid prior to the start of his final race in F1

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images