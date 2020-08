Ricciardo: “Vettel, Ferrari’deki eski performansına dönebilir”

Ferrari, koronavirüs sebebiyle verilen arada, 2021 sezonunda Vettel ile devam etmeyeceğini ve yerine Carlos Sainz’ı getireceğini açıklamıştı.

Bu, Vettel’in inişli çıkışlı altı yıllık Ferrari kariyerinin sona ereceği ve şampiyonluk elde edemeden takımdan ayrılacağı anlamına geliyor.

Vettel’in Maranello merkezli takımla son sezonu zorlu geçiyor ve Alman sürücü, SF1000 aracıyla başa çıkmakta zorlanıyor.

Vettel, 13 yıllık F1 kariyerindeki en kötü sezon başlangıçlarından birini yapsa da, eski takım arkadaşları Kimi Raikkonen ve Daniel Ricciardo’dan destek gördü.

Geçtiğimiz günlerde Raikkonen, Ferrari’deki baskının diğer takımlara göre farklı olmadığını ve Vettel’in yakında eski formuna yeniden döneceğini söylemişti.

Renault sürücüsü Ricciardo da, 2014’te Red Bull’da yarıştığı zamanki takım arkadaşı Vettel’in geri dönüş yapabileceğini söyledi.

Ricciardo, “Seb, bu spor konusunda çok tutkulu ve bunu seviyor. Her şeyi analiz eden ve gelişmek için bir yol bulan, sorulara cevap bulan biri. Sorunlardan kaçan biri olduğunu düşünmüyorum.”

“Onun, spora olan saf sevgisini ve gururunu çok önemsediğini düşünüyorum. Onun geri dönüş yapmasını kesinlikle bekliyorum.”

“Eğer spora devam etmek istiyorsa ve son 10 yılda gösterdiği gibi en üst seviyede yapabileceğini düşünüyorsa, %100 sporda kalmalı. O, bu spor için iyi ancak bunu cevaplaması gereken kişi kendisi.” şeklinde konuştu.

Sebastian Vettel, Ferrari and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo talk on the grid

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images