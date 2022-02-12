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Formula 1 / McLaren lansmanı Haberler

Ricciardo, Verstappen'in şampiyonluğuna rağmen Red Bull'dan ayrıldığı için pişman değil

Daniel Ricciardo, Max Verstappen'in Red Bull ile dünya şampiyonu olmasına rağmen 2018 sonunda Avusturyalı ekipten ayrıldığı için pişmanlık duymuyor.

Ricciardo, Verstappen'in şampiyonluğuna rağmen Red Bull'dan ayrıldığı için pişman değil
Erwin Jaeggi
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Daniel Ricciardo, 2014 yılında dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in takım arkadaşı olarak Red Bull'a katılmıştı. Avustralyalı pilot, hemen güçlü bir izlenim bıraktı ve Alman pilotun takımdan ayrılmasının ardından takımın yeni lideri olarak görüldü.

Fakat bu durum 2016 yılında Max Verstappen'in gelmesinin ardından değişmeye başladı ve ikili oldukça sıkı bir rekabete girdiler.

Sonunda Ricciardo, takımdan ayrılmanın kendisi için en iyi seçim olduğunu düşündü ve 2019 yılı için Renault'ya katıldı. İki yıllık Renault macerasında iki podyum alan Ricciardo, 2021 yılında McLaren'a katıldı ve geçen yıl yeni takımıyla ilk zaferini kazandı.

Fakat diğer tarafta Red Bull, Max Verstappen'le 2013 yılından sonra ilk şampiyonluğunu aldı.

Geçen yıl Ricciardo'ya birkaç kez Red Bull'dan ayrıldığı için pişman olup olmadığı sorulmuştu. Avustralyalı pilotun cevabı her seferinde 'hayır' oldu ve bu durum, Verstappen sürücüler şampiyonluğunu kazandığından bu yana da değişmedi.

Motorsport.com'a konuşan Ricciardo, pişman olup olmadığı sorusu üzerine bir süre bekledi ve ardından şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse, cevabım hayır."

"Bir süre tereddüt ettim çünkü hayır diyerek Red Bull'a kaba ve saygısızca davranmak istemedim, çünkü onlar kariyerim için büyük anlam ifade ediyorlar."

"Orada beş yıl geçirdim ve bir noktada artık yeni bir şeye hazır olduğumu hissettim.”

Ricciardo'ya göre, Red Bull'da devam olsaydı da geçen yıl dünya şampiyonluğu için savaşabileceği kesin olmazdı.

"2019'da bir yıl daha devam etseydim, sonrasında 2020 ve 2021'de de takımda kalsaydım bugün daha iyi bir Ricciardo olabilir miydim emin değilim. Yani geçen yıl orada yarışmış olsaydım, hâlâ şampiyonluğu kazanamayabilirdim."

"Yani böyle şeyleri bilemezsiniz. Bir değişim için hazırdım ve evet, o noktan sonra yaşadıklarım kesinlikle kolay olmadı. Fakat o zaman yaptığım değişiklikten ve o zamandan beri yaşadığım hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum."

"Geçen yıl, Max'in şampiyonluğu kazandığını gördüğüm zaman, bir an için bile 'Eğer...' demedim, kendimi kötü hissetmedim ve 'Yazık bana' gibi bir şey düşünmedim."

"Aslında, tekrar zirvede oldukları için onlar adına mutluyum. Eğer ben olamıyorsam, onların olmasını tercih ederim.”

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