Ricciardo: "Verstappen'in şampiyonluğu hak etmediğini söylemek haksızlık"

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Avustralyalı pilot, 2016-2018 yıllarında Verstappen ile takım arkadaşıydı. Ricciardo, ilk iki sezonlarında sıralamada Verstappen'i yenmişti ancak Hollandalı, 2018 sezonunu Ricciardo'dan önde tamamladı.

Ricciardo, son dünya şampiyonu ile geçmişte mücadele edebilmesinin, kendi yeteneklerine daha fazla değer yükleyebileceği anlamına gelip gelmediği sorulduğunda, "Evet, ben de hemen hemen bir dünya şampiyonuyum!" diyerek şaka yaptı.

Ricciardo, Verstappen'in nihayetinde bir dünya şampiyonu olmasının sürpriz olmadığını da sözlerine ekledi.

McLaren pilotu, "Max ile takım arkadaşıyken birbirimizi zorladığımızı biliyordum."

"Dünya şampiyonları olmasak da, sürüş tarzımızın, bu yıllardan birinde bize dünya şampiyonluğunu verebileceğini hissediyordum."

"Yani daha sonrasında onun bunu yaptığını görmek benim için bir sürpriz olmadı. Elbette o yıllarda takım arkadaşıyken yakın bir mücadeleye girdiğimizi bilmek benim için güzel."

"Ancak bunu kendime kanıtlamak için onun şampiyon olduğunu görmeye ihtiyacım yoktu. Bunu bir süredir zaten biliyordum."

"Onun şampiyonluğu alması zaten an meselesiydi." dedi.

Verstappen, Abu Dhabi Grand Prix'sindeki tartışmalı koşullarda Lewis Hamilton'ı geçerek dünya şampiyonu oldu. Ricciardo, bunun Red Bull sürücüsünün kazanmayı hak etmediği anlamına gelmediğini söyledi.

Ricciardo, "Geçtiğimiz yıl son tur sıkıcı bile olsa, yarış her nasıl biterse bitsin, bir kazanan bir de kaybeden olacaktı."

"Ancak ikisi de şampiyonluğu gerçekten hak ettiler. Harika yarışlar yaptılar ve birinin kaybedeceği ortadaydı."

"Elbette Lewis'in tarafında olan da var ancak 'Max hak etmedi' tarafı olmamalı. Çünkü o da kesinlikle hak etti." dedi.