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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Verstappen'e kıyasla araca 'daha nazik' davranıyordum"

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Ricciardo: "Verstappen'e kıyasla araca 'daha nazik' davranıyordum"
Ekleyen:
, Editör
19 Nis 2020 07:37

Daniel Ricciardo, Red Bull'da takım arkadaşı olan Max Verstappen'in doğal agresifliğinin "onun işine çok yaradığını" söyledi.

The Howie Games'e yaptığı röportajda kariyerini ele alan Ricciardo, Verstappen'in inatçı yaklaşımının kendi stili ile nasıl uyum sağladığını anlattı.

"Max'i takdir etmeliyim, ve bu tamamen yarıştığımız zamandaki yarış ile alakalı, çünkü olgun olmaması ile beraber birkaç kötü şey yaşadı, ama hiçbir şey umrunda olmadığı için; insanları rahatsız etmesi veya risk alması onun umrunda değildi. Aklındaki bakış açısı 'Oraya çıkacağım ve bu aracı olabildiğince sert bir şekilde süreceğim.' şeklindeydi."

"Büyük ihtimalle ona verilen sorumluluğu anlayamadı, bu yüzden serbest irade ile sürdü ve bu yaklaşım ona çoğu zaman yardımcı oldu."

Verstappen, 2016 sezonunda Red Bull ile çıktığı ilk yarışı kazanmayı başarmıştı. Ricciardo'nun yanına getirilen Hollandalı pilot, üç sezonu Ricciardo ile geçirdi. 2019'da ise Ricciardo, Renault'ya transfer oldu.

Ricciardo açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Takıma katıldığı ilk gün, pitlerden çıktı ve aracı sonuna kadar zorladı. Aracı, parçaları korumak gibi bir endişesi yoktu. %100'ünü verecekti ya da hiçbir şey yapmayacaktı." 

"Bu çok iyi bir şey çünkü ben çoğu zaman hazırlık yaparım. Ve bazen araca karşı çok nazik olurdum veya buna benzer önlemler alırdım. Ancak bana göre yıl boyunca birbirimizi daha çok zorlamamıza sebep oldu. Ki bu da çok güzel bir şeydi."

Renault ile ikinci sezonuna çıkmayı bekleyen Ricciardo, sezonun uzun gecikmesinin çok "acı verici" bir hissettirdiğini söyledi.

Bunun hakkında Ricciardo şunları söyledi: "Her zaman işini seven ve işine olan aşkını gösteren biri oldum. Ve evet, yarışamamak ve yarışamama ihtimalini düşünmek, burada oturup belki dört belki beş ay bile yarışamamayı düşünmek, biraz acı verici. Bu yüzden kesinlikle spor için bazı güçlü hisleri tekrarlayabilir, ki bunu hissetmek iyidir ve bazen bir hatırlatmaya ihtiyacınız vardır."

"Takım ile, Renault ile, olabildiğince iletişimde kalmaya çalışıyorum. Bununla beraber sürücüler birliği de var, ki bu hepimizin bir parçası olduğumuz bir yer ve eğer bir duyum alırsak, bunlarla ilgili e-postalar gönderiyoruz ve iletişimde kalıyoruz."

"Ancak şu anda F1, Haziran ortasına kadar ertelendi veya iptal edildi. Haziran'ın ortasında yarışmaya başlayabileceğimizi söylemek isterdim, ancak büyük ihtimalle gene ertelenecek."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al , Max Verstappen Şimdi al
Editör Efe Kahya

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