Önceki / Verstappen'den Hamilton yanıtı: "Benim kimseyle sorunum yok" Sonraki / Tost: "Tsunoda, kendini daha fazla geliştirmeli"
Formula 1 Haberler

Ricciardo, Verstappen ve Perez ilişkisini merak ediyor

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez'in arasındaki dinamiği görmeyi dört gözle bekliyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Ricciardo, Verstappen ve Perez ilişkisini merak ediyor
Haberi dinle

8 kez yarış galibi Ricciardo, 2014-2018 yılları arasında yarıştığı Red Bull'a 2023 sezonu için üçüncü pilot olarak geri döndü. 

Red Bull'un New York'ta gerçekleşen 2023 lansmanında "Evime dönmüş gibi hissediyorum" diyen Ricciardo, takımın ana pilotları Verstappen ve Perez hakkında konuştu. 

Ricciardo, "Diğer pilotlarla birlikte çalışmayı her zaman dört gözle bekliyorum çünkü her pilotun kendi yeteneği, güçlü yönleri ve tarzı var."

"İletişim kurma şekilleri, geri bildirimler, mühendislerle olan ilişkileri çok önemli. Belki de takımla daha yakın olmak ve takımda çalışan insanlardan en iyi şekilde yararlanmak için bazı farklı tekniklere sahiplerdir."

"Checo sporda çok deneyimli, F1'deki ilk yarışı benimkinden altı ay önceydi."

"Bunu ve Max [Verstappen] ile aralarındaki dinamiği, onları birlikte çalışan takım arkadaşları olarak görmek için heyecanlıyım." dedi.

Üçüncü pilot rolünde olsa da Ricciardo, takımda olan şeyleri uzaktan bir göz olarak takip etmenin bir 'ayrıcalık' olacağını düşünüyor. 

Avustralyalı pilot, "Geçen yıl, Red Bull için çok büyük bir yıldı."

"Tüm olan biteni şimdi biraz uzaktan görmek gerçekten bir ayrıcalık olacak."

"Böylece garajın her iki tarafını da özümseyebilir ve anlayabilirim." diye ekledi.

İlginizi Çekebilir:
paylaşım
yorumlar

Verstappen'den Hamilton yanıtı: "Benim kimseyle sorunum yok"

Tost: "Tsunoda, kendini daha fazla geliştirmeli"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Tost: "Tsunoda, kendini daha fazla geliştirmeli"

Tost: "Tsunoda, kendini daha fazla geliştirmeli"

Formula 1

Tost: "Tsunoda, kendini daha fazla geliştirmeli" Tost: "Tsunoda, kendini daha fazla geliştirmeli"

Montoya: "Red Bull strateji ekibi herkesi aptal yerine koyuyor, özellikle de Ferrari'yi"

Montoya: "Red Bull strateji ekibi herkesi aptal yerine koyuyor, özellikle de Ferrari'yi"

Formula 1

Montoya: "Red Bull strateji ekibi herkesi aptal yerine koyuyor, özellikle de Ferrari'yi" Montoya: "Red Bull strateji ekibi herkesi aptal yerine koyuyor, özellikle de Ferrari'yi"

Verstappen: "Herkes Red Bull-Ford ortaklığı konusunda heyecanlanmalı"

Verstappen: "Herkes Red Bull-Ford ortaklığı konusunda heyecanlanmalı"

Formula 1

Verstappen: "Herkes Red Bull-Ford ortaklığı konusunda heyecanlanmalı" Verstappen: "Herkes Red Bull-Ford ortaklığı konusunda heyecanlanmalı"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Verstappen, 2023'te ana rakiplerinin Mercedes olmasını bekliyor

Verstappen, 2023'te ana rakiplerinin Mercedes olmasını bekliyor

Formula 1

Verstappen, 2023'te ana rakiplerinin Mercedes olmasını bekliyor Verstappen, 2023'te ana rakiplerinin Mercedes olmasını bekliyor

Verstappen: "FIA, özgürce konuşmamıza izin vermeli"

Verstappen: "FIA, özgürce konuşmamıza izin vermeli"

Formula 1

Verstappen: "FIA, özgürce konuşmamıza izin vermeli" Verstappen: "FIA, özgürce konuşmamıza izin vermeli"

Verstappen'den Hamilton yanıtı: "Benim kimseyle sorunum yok"

Verstappen'den Hamilton yanıtı: "Benim kimseyle sorunum yok"

Formula 1

Verstappen'den Hamilton yanıtı: "Benim kimseyle sorunum yok" Verstappen'den Hamilton yanıtı: "Benim kimseyle sorunum yok"

Son Haberler

Mercedes: "Birilerinin ayrılığına karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor"

Mercedes: "Birilerinin ayrılığına karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor"

F1 Formula 1

Mercedes: "Birilerinin ayrılığına karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor" Mercedes: "Birilerinin ayrılığına karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor"

Quartararo: "Bastianini 2023 şampiyonluğu için favorilerden biri"

Quartararo: "Bastianini 2023 şampiyonluğu için favorilerden biri"

MotoGP

Quartararo: "Bastianini 2023 şampiyonluğu için favorilerden biri" Quartararo: "Bastianini 2023 şampiyonluğu için favorilerden biri"

Verstappen, 2023'te ana rakiplerinin Mercedes olmasını bekliyor

Verstappen, 2023'te ana rakiplerinin Mercedes olmasını bekliyor

F1 Formula 1

Verstappen, 2023'te ana rakiplerinin Mercedes olmasını bekliyor Verstappen, 2023'te ana rakiplerinin Mercedes olmasını bekliyor

Bagnaia: "Şampiyonluğumu Rossi'ye borçluyum"

Bagnaia: "Şampiyonluğumu Rossi'ye borçluyum"

MotoGP

Bagnaia: "Şampiyonluğumu Rossi'ye borçluyum" Bagnaia: "Şampiyonluğumu Rossi'ye borçluyum"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.