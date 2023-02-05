Ricciardo, Verstappen ve Perez ilişkisini merak ediyor
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez'in arasındaki dinamiği görmeyi dört gözle bekliyor.
8 kez yarış galibi Ricciardo, 2014-2018 yılları arasında yarıştığı Red Bull'a 2023 sezonu için üçüncü pilot olarak geri döndü.
Red Bull'un New York'ta gerçekleşen 2023 lansmanında "Evime dönmüş gibi hissediyorum" diyen Ricciardo, takımın ana pilotları Verstappen ve Perez hakkında konuştu.
Ricciardo, "Diğer pilotlarla birlikte çalışmayı her zaman dört gözle bekliyorum çünkü her pilotun kendi yeteneği, güçlü yönleri ve tarzı var."
"İletişim kurma şekilleri, geri bildirimler, mühendislerle olan ilişkileri çok önemli. Belki de takımla daha yakın olmak ve takımda çalışan insanlardan en iyi şekilde yararlanmak için bazı farklı tekniklere sahiplerdir."
"Checo sporda çok deneyimli, F1'deki ilk yarışı benimkinden altı ay önceydi."
"Bunu ve Max [Verstappen] ile aralarındaki dinamiği, onları birlikte çalışan takım arkadaşları olarak görmek için heyecanlıyım." dedi.
Üçüncü pilot rolünde olsa da Ricciardo, takımda olan şeyleri uzaktan bir göz olarak takip etmenin bir 'ayrıcalık' olacağını düşünüyor.
Avustralyalı pilot, "Geçen yıl, Red Bull için çok büyük bir yıldı."
"Tüm olan biteni şimdi biraz uzaktan görmek gerçekten bir ayrıcalık olacak."
"Böylece garajın her iki tarafını da özümseyebilir ve anlayabilirim." diye ekledi.
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